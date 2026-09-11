Θεοδόσης: «Κρατάω μόνο τα θετικά στα 4 παιχνίδια θα αρπάξουμε την ευκαιρία από τα μαλλιά»

Ο Δημήτρης Θεοδόσης στάθηκε στην αντίδραση της Εθνικής παρά την ήττα από την Τσεχία στην πρεμιέρα και τόνισε πως στα επόμενα 4 παιχνίδια που απομένουν όλοι είναι έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά.

Το ντεμπούτο του σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πραγματοποίησε ο Δημήτρης Θεοδόσης στην πρεμιέρα της Εθνικής ανδρών απέναντι στην Τσεχία όπου η Ελλάδα ηττήθηκε με 3-1. Ο διεθνής κεντρικός ήρθε από τον πάγκο, έδωσε πολύτιμες λύσεις και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 3 πόντους, συμβάλλοντας στην αντίδραση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και στην κατάκτηση του τρίτου σετ.

Μετά την ήττα ο Θεοδόσης στάθηκε στα θετικά που έδειξε η Εθνική και στην ικανότητά της να αντιδρά ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, μίλησε για τα ανάμεικτα συναισθήματα που του άφησε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση, ενώ αναφέρθηκε και στην ξεχωριστή πρόκληση που ακολουθεί απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία.

«Δυστυχώς ένας στόχος που είχαμε βάλει σήμερα δεν επετεύχθη. Παίζαμε με μία πολύ καλή ομάδα και η αλήθεια είναι ότι θα κρατήσω μόνο τα θετικά. Το σετ που πήραμε το κατακτήσαμε ως ομάδα και πραγματικά με συγκινεί ακόμα και το ένα που πήραμε. Ακόμα και στα χαμηλά μας έχουμε τον τρόπο να ανακάμψουμε».

Για το ντεμπούτο του σε Ευρωβόλεϊ: «Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Χάρηκα που βοήθησα και ήμουν μέρος της ανάκαμψης. Κάποιες φορές το αποτέλεσμα που θες μπορεί να μην έρθει, αλλά έχουμε ακόμα τέσσερα παιχνίδια μπροστά μας τα οποία δεν θα τα αφήσουμε. Θα αρπάξουμε την ευκαιρία από τα μαλλιά».

Για την επόμενη αναμέτρηση με την Ιταλία: «Είναι μία ευκαιρία που δεν σου δίνεται κάθε μέρα να παίζεις απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι το πόσο χαρούμενοι είμαστε που θα παίξουμε μαζί τους θα το δείξουμε στο γήπεδο και όχι στις δηλώσεις».