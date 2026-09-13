Χριστοφιδέλης: «Αυτή η ομάδα όταν ζει τα παιχνίδια κάνει μεγάλα πράγματα»

Στην υπερπροσπάθεια των διεθνών μας στάθηκε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Κώστας Χριστοφιδέλης μετά την ήττα της Ελλάδας με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Ιταλία.

Ο Έλληνας προπονητής εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη διάθεση, τη μαχητικότητα και την ψυχή που καταθέτουν και κατέθεσαν οι αθλητές του με τη φανέλα της Εθνικής των ανδρών, παρά τη συσσωρευμένη κόπωση από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καλοκαίρι με συνεχόμενες διοργανώσεις. Αναλυτικά οι δηλώσεις του κόουτς Χριστοφιδέλη μετά το 3-0 από την Ιταλία.

«Χθες παίξαμε με την ομάδα η οποία διεκδίκησε πέρυσι στο παγκόσμιο μετάλλιο, δεν πήραμε κάτι, κρατήσαμε την εικόνα στα δύο τελευταία σετ. Σήμερα παίξαμε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια στο top-2 του παγκόσμιου ranking και κρατάμε την εικόνα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση μας. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε ανθεκτικότητα.

Η κούραση είναι μεγάλη, αλλά είναι μεγάλη τιμή για εμάς που χρειάστηκε να δώσουμε τόσους αγώνες σε τρεις διοργανώσεις. Συμμετείχαμε στο European League, τους Μεσογειακούς και το Ευρωπαϊκό.

Είμαστε η μοναδική ομάδα με τρεις διοργανώσεις. Από τους αθλητές μου δεν έχω κανένα παράπονο. Βλέπουμε το βόλεϊ πως παίζεται σε υψηλό επίπεδο, βλέπουμε το πόσο υψηλά στάνταρ τεχνικής έχουνε όλοι οι αθλητές, αυτό πρέπει να μας απασχολήσει εμάς τους προπονητές. Πρέπει να δείξουμε το ενδιαφέρον μα σε νέους αθλητές. Οι αθλητές έχουν διάθεση, έχουν θέληση και καταθέτουν ψυχή για την Εθνική.

Έχουμε μία μέρα μπροστά μας για να ξεκουραστούμε και έχουμε μετά ένα δύσκολο ματς με τη Σλοβενία που βγήκε τρίτη στο VNL. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει πως όταν ζει τα παιχνίδια κάνει μεγάλα πράγματα. Έχουμε ένα θέμα με τον Σταύρο τον Κασαμπαλή, ελπίζω να το ξεπεράσει. Έχουμε ένα εκπληκτικό σταφ που κάνει ότι μπορεί για να κρατήσει τα παιδιά σε καλή κατάσταση».