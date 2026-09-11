Με ήττα ξεκίνησε το φετινό Eurovolley η Εθνική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλήρωσε το κακό ξεκίνημα και έχασε με 3-1 από την Τσεχία. Ελπιδοφόρα εικόνα της Ελλάδας στο 3ο και 4ο σετ.

Παίζοντας απέναντι στην 4η του περσινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, Τσεχία, γνωρίζαμε πως το έργο της Εθνικής μόνο εύκολο δεν θα ήταν. Στα δύο πρώτα σετ μάλιστα οι Τσέχοι έδειξαν πως θα έκαναν εύκολα το 3-0, ωστόσο στην συνέχεια η Ελλάδα ανέβηκε, μείωσε, έφτασε μια ανάσα από το 2-2 και μπορεί να έχασε με 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23), αλλά .άφησε υποσχέσεις για την συνέχεια.

Ντέρμπι που έχασε στις λεπτομέρειες η Εθνική

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 20-19, καθώς όσες φορές η 4η στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τσεχία έπαιρνε την διαφορά, η Εθνική κατάφερνε να την φτάσει.

Στο σημείο εκείνο όμως οι Τσέχοι έφτασαν στο +3 και παρότι μείωσε ο Ράπτης, κατάφεραν να κάνουν το 25-20 και ουσιαστικά εκεί τελείωσε το σετ με τους τυπικά γηπεδούχους να κάνουν το 1-0 επικρατώντας με 25-21 της Εθνικής μας ομάδας.

Κακή εικόνα στο δεύτερο με την Τσεχία να κάνει περίπατο

Στο δεύτερο σετ τα πράγματα για την Εθνική μας ομάδα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη μετά το 9-8 της Τσεχίας έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο με τους Τσέχους να παίρνουν ένα προβάδισμα που εκτοξεύθηκε και στους 9 πόντους (23-14) κάνοντας με χαρακτηριστική άνεση το 2-0 παίρνοντας το σετ με 25-17.

Οι αλλαγές έφεραν την αλλαγή και την μείωση σε 2-1

Και στο τρίτο σετ η Εθνική έδειχνε στο ξεκίνημά του ένα κακό πρόσωπο με πολλά λάθη στην υποδοχή και χωρίς λύσεις στην επίθεση. Αυτό είχε ως συνέπεια η Τσεχία να πάρει από νωρίς ένα προβάδισμα που από το 9-5 έφτασε το 12-7. Εκεί που όλα έδειχναν να έχουν τελειώσει υπήρξαν οι αλλαγές που άλλαξαν την εικόνα.

Ο Τζιάβρας πήρε την θέση του Χανδρινού και ο Μάρκου αυτή του Μούχλια. Αρχικά η υποδοχή έδεσε περισσότερο και ο νεαρός διαγώνιος έπαιρνε τον έναν πόντο μετά τον άλλον με την Εθνική να βγάζει αντίδραση και να μειώνει την διαφορά. Αρχικά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 19-19, να πάρει προβάδισμα με 20-21 και στο 23-23 αρχικά ένα λάθος σερβίς του Κλάιμον και ένα φιλέ του Σότολα να κάνουν το 23-25 και να δώσουν το σετ στην Εθνική που μείωσε σε 2-1.