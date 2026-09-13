Η απάντηση του Ράπτη στην CEV για προσβλητικό βίντεο: «Δεν πρέπει να προωθείς τέτοιο περιεχόμενο»

Ο ακραίος της Εθνικής, Αλέξανδρος Ράπτης απάντησε στην CEV για το προσβλητικό βίντεο που ανέβασε τονίζοντας πως δεν πρέπει να προωθείται τέτοιο περιεχόμενο.

Η Εθνική πραγματοποιώντας ίσως και την καλύτερη εμφάνιση της δεκαετίας για δύο σετ, κοίταξε στα μάτια την σπουδαία Ιταλία και μπορεί να έχασε με 3-0 αλλά έδειξε πως έχει ελπίδες για την συνέχεια. Στον αγώνα αυτό ο Λάβια σε μια πολύ δυνατή επίθεση βρήκε στο πρόσωπο τον Αλέξανδρο Ράπτη με την CEV να ανεβάζει στα social την φάση γράφοντας « Wasted», μια λέξη η οποία κάνει την εμφάνισή της όταν κάποιος πεθαίνει στο γνωστό βιντεοπαιχνίδι «Grand Theft Auto».

Ένα άκρως προσβλητικό βίντεο που δεν άφησε αναπάντητο ο Έλληνας διεθνής που απαντώντας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανέφερε: «Αγαπητή CEV, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το περιεχόμενο που πρέπει να προωθείς. Το βόλεϊ είναι πολλά περισσότερα. Μπράβο στην Ιταλία για την εξαιρετική νίκη».