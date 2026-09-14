Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Σλοβενία - Ελλάδα
Δευτέρα σήμερα (14/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με το σαββατοκύριακο. Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor, με όλα τα νέα των ομάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αργότερα στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet, με όλο το ρεπορτάζ της αγωνιστικής της Stoiximan Superleague που μόλις τελείωσε.
Η δράση ξεκινάει στις 16:00 με τον Πανιώνιο να υποδέχεται στη Νέα Σμύρνη τον Απόλλων Καλαμαριάς (ΕΡΤ2 Σπορ). Αργότερα στις 19:30 η Κόμο θα φιλοξενήσει την Πάρμα (Magenta Sport 3) και η Τορίνο τη Ρόμα (Magenta Sport 6). Στις 20:45 η Ρίο Άβε θα αναμετρηθεί με την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (Magenta Sport 6), στις 21:45 η Ίντερ με την Ουντινέζε (Magenta Sport 1) και στις 22:00 η Λιντς με τη Νιούκαστλ (Nova Sports Premier League) και η Βιγιαρεάλ με την Μπέτις (Magenta Sport 3). Τέλος στις 22:45 η Μπράγκα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Εστορίλ (Magenta Sport 2).
Αναφορικά με το βόλει η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor (12:00, YouTube Gazzetta)
- Galacticos Live by Elabet (14:00, YouTube Gazzetta)
- Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Κόμο - Πάρμα (19:30, Magenta Sport 3)
- Τορίνο - Ρόμα (19:30, Magenta Sport 2)
- Ρίο Άβε - Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (20:45, Magenta Sport 6)
- Ίντερ - Ουντινέζε (21:45, Magenta Sport 1)
- Λιντς - Νιούκαστλ (22:00, Nova Sports Premier League)
- Σλοβενία - Ελλάδα (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Βιγιαρεάλ - Μπέτις (22:00, Magenta Sport 3)
- Μπράγκα - Εστορίλ (22:45, Magenta Sport 2)
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