Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Δευτέρα σήμερα (14/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με το σαββατοκύριακο. Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor, με όλα τα νέα των ομάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αργότερα στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet, με όλο το ρεπορτάζ της αγωνιστικής της Stoiximan Superleague που μόλις τελείωσε.

Η δράση ξεκινάει στις 16:00 με τον Πανιώνιο να υποδέχεται στη Νέα Σμύρνη τον Απόλλων Καλαμαριάς (ΕΡΤ2 Σπορ). Αργότερα στις 19:30 η Κόμο θα φιλοξενήσει την Πάρμα (Magenta Sport 3) και η Τορίνο τη Ρόμα (Magenta Sport 6). Στις 20:45 η Ρίο Άβε θα αναμετρηθεί με την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (Magenta Sport 6), στις 21:45 η Ίντερ με την Ουντινέζε (Magenta Sport 1) και στις 22:00 η Λιντς με τη Νιούκαστλ (Nova Sports Premier League) και η Βιγιαρεάλ με την Μπέτις (Magenta Sport 3). Τέλος στις 22:45 η Μπράγκα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Εστορίλ (Magenta Sport 2).

Αναφορικά με το βόλει η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι μεταδόσεις της ημέρας