Με ήττα ξεκίνησε το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Εθνική, με την Τσεχία να επικρατεί με 3-1. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.

Έχοντας απέναντί της μια ομάδα που πέρσι όχι απλά έκανε ένα φοβερό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά τερμάτισε στην 4η θέση, η Ελλάδα πάλεψε και με το παραπάνω και μπορεί να γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Τσεχία, αλλά άφησε υποσχέσεις για την συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.