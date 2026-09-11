Τσεχία – Ελλάδα 3-1: Τα highlights του αγώνα
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Με ήττα ξεκίνησε το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Εθνική, με την Τσεχία να επικρατεί με 3-1. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.
Έχοντας απέναντί της μια ομάδα που πέρσι όχι απλά έκανε ένα φοβερό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά τερμάτισε στην 4η θέση, η Ελλάδα πάλεψε και με το παραπάνω και μπορεί να γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Τσεχία, αλλά άφησε υποσχέσεις για την συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.
@Photo credits: CEV.eu
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