Ελλάδα – Ιταλία 0-3: Τα highlights της ήττας της Εθνικής παρά την μεγάλη προσπάθεια
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Η Ελλάδα κοίταξες στα μάτια την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ιταλία και μπορεί να έχασε με 3-0, αλλά άφησε υποσχέσεις για το μέλλον. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
Μια φοβερή Εθνική έπαιξε το βόλεϊ της δεκαετίας στα δύο πρώτα σετ, κοίταξε στα μάτια την τεράστια Ιταλία και μπορεί να έχασε με 3-0 αλλά σίγουρα άφησε υποσχέσεις για την συνέχεια, καθώς αν παίξει έτσι και στα επόμενα, δύσκολα δεν θα βρεθεί στην επόμενη φάση.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα στον οποίο πραγματικά η Εθνική έκανε μαγικό παιχνίδι στα δύο πρώτα σετ κόντρα στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.
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