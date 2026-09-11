Ο Α' Όμιλος του Eurovolley 2026 άνοιξε στην καρδιά της Νάπολι και την Piazza del Plebiscito, με την Ιταλία να νικά τη Σουηδία με 3-0 σετ.

Οι Ιταλοί είχαν την ιδέα το εναρκτήριο παιχνίδι του Α' Ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών να γίνει σε ανοιχτό χώρο και στην Piazza del Plebiscito, στην καρδιά της Νάπολι, το βράδυ της Παρασκευής (10/9) εκτυλίχθηκαν ιστορικές στιγμές για το άθλημα.

Με τον Πρόεδρο της ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα να δίνει το «παρών» και μπροστά σε πλήθος 6.500 θεατών, η Ιταλία νίκησε τη Σουηδία με 3-0 (25-22, 25-21, 25-17) στο πλαίσιο του Α' Ομίλου, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα.

Τα προβλήματα με τη βροχή δεν έλειψαν, καθώς υπήρξαν δύο διακοπές, η μεγαλύτερη χρονικά αμέσως μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, όμως το show δεν ήταν δυνατό να χαλάσει.

Πριν από τον αγώνα το συγκρότημα Planet Funk μετέτρεψε την Piazza del Plebiscito σε υπαίθρια ντισκοτέκ, ενώ η επικράτηση της Ιταλίας, έφερε φρενίτιδα ενθουσιασμού. Οι παίκτες των δύο εθνικών ομάδων είχαν κάνει προπονήσεις εκτός σάλας, για να προσαρμοστούν καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες της πρεμιέρας του EuroVolley 2026.

H Ιταλία και η Σουηδία είχαν να βρεθούν αντιμέτωπες για αρκετά χρόνια, οι δύο εθνικές ομάδες είχαν αγωνιστεί στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 1989 στη Στοκχόλμη, με τους Ιταλούς, επί της τεχνικές οδηγίες του Χούλιο Βελάσκο, να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο.

Εκείνη η επιτυχία σηματοδότησε την έναρξη της «χρυσής» περιόδου για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, που πρόσθεσε στη συλλογή της άλλα έξι χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι Ιταλοί και οι Σουηδοί άφησαν τη Νάπολι, με προορισμό τη Μόντενα και τη συνέχεια των αγώνων στον Α' Όμιλο, με την Ιταλία να αντιμετωπίζει την Ελλάδα το Σάββατο (12/9, 22:05, ΕΡΤ 2 Σπορ).