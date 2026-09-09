Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος εξ αιτίας προβλήματος της τελευταίας στιγμής δεν ταξίδεψε με την αποστολή της εθνικής ομάδας στην Ιταλία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Με μια σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής θα ταξιδέψει η αποστολή της εθνικής ομάδας ανδρών για την Ιταλία και τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα πρόβλημα προέκυψε με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής και τέθηκε εκτός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και τη θέση του στην τελική 14άδα πήρε ο Σταύρος Μούχλιας.

Η αποστοκή της εθνικής ομάδας ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) από την Αθήνα με προορισμό την Ιταλία, για τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών.

Η αποστολή της εθνικής ομάδας θα ταξιδέψει αεροπορικώς για την Μπολόνια και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στην Μόντενα, όπου θα δώσει τους αγώνες της στον Α’ όμιλο της διοργάνωσης, στον οποίο συμμετέχουν επίσης η οικοδέσποινα Ιταλία, η Σουηδία, η Σλοβενία, η Τσεχία και η Σλοβακία.

Η σύνθεση της εθνικής ομάδας

Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης (αρχηγός), Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός, Σταύρος Μούχλιας.

Θανάσης Πρωτοψάλτης (αρχηγός), Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός, Σταύρος Μούχλιας. Κεντρικοί: Θοδωρής Βουλκίδης, Λάμπρος Πιτακούδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Δημήτρης Θεοδόσης.

Θοδωρής Βουλκίδης, Λάμπρος Πιτακούδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Δημήτρης Θεοδόσης. Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.

Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου. Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής.

Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής. Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Δημήτρης Τζιάβρας.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τους άμεσους συνεργάτες του Γιώργο Στεφάνου, Κώστα Καρπαθάκη, Μιχάλη Σαρικεΐσογλου, την στατιστικολόγο Βίκυ Νεντή, τον γυμναστή Λάμπρο Δάνα, τους φυσιοθεραπευτές Γιώργο Ζαζά, Σώζων Μπόγρη και τιμ μάνατζερ τον Παναγιώτη Τσότρα.

Ο μεγάλος στόχος μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι

Το Ευρωβόλεϊ αποτελεί την κορύφωση ενός μεγάλου και απαιτητικού καλοκαιριού για την εθνική ανδρών. Η Ελλάδα ξεκίνησε τις φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο European League, όπου κατέλαβε την 5η θέση, χάνοντας στις λεπτομέρειες την πρόκριση στο Final 4 της διοργάνωσης.

Ακολούθησαν οι Μεσογειακοί Αγώνες στον Τάραντα, με την εθνική ομάδα να πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία και να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο.

Τώρα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπαίνει στην τελική ευθεία για τον σημαντικότερο στόχο της χρονιάς. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα επιδιώξει την καλύτερη δυνατή πορεία, έχοντας παράλληλα ως σημαντικό στόχο τη διατήρηση της Ελλάδας στις υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, οι οποίες οδηγούν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Όλοι οι αγώνες της εθνικής ομάδας θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

22.05 (Νάπολι): Ιταλία – Σουηδία

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ): Τσεχία – Ελλάδα

22.00: Σλοβακία – Σλοβενία

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σουηδία – Τσεχία

22.05 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα – Ιταλία

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σλοβενία – Σουηδία

22.05: Ιταλία – Σλοβακία

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σλοβακία – Τσεχία

22.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβενία – Ελλάδα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα – Σουηδία

22.05: Τσεχία – Ιταλία

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σουηδία – Σλοβακία

22.00: Τσεχία – Σλοβενία

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβακία – Ελλάδα

22.05: Ιταλία – Σλοβενία

Οι όμιλοι του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Α’ ΟΜΙΛΟΣ (Ιταλία – Νάπολη, Μόντενα, Τορίνο, Μιλάνο): Ιταλία, Σουηδία, Σλοβενία, Τσεχία, Ελλάδα, Σλοβακία.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ (Βουλγαρία – Βάρνα): Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ισραήλ.

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (Φινλανδία – Τάμπερε): Φινλανδία, Εσθονία, Σερβία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία.

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ (Ρουμανία – Κλουζ): Ρουμανία, Λετονία, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία, Ελβετία.

Η 18η συμμετοχή και τέταρτη συνεχόμενη

Η εθνική ανδρών θα συμμετάσχει για 18η φορά στην ιστορία της σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση.

Η Ελλάδα έχει δώσει το «παρών» στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των 1967, 1971, 1979, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1995, 1997, 2003, 2005, 2007, 2009, 2019, 2021, 2023 και 20