Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για πρόκριση στους «16» του Challenge Cup έκανε ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-0 της Μπρασόφ.

Μετά την CSM Βουκουρεστίου ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να αφήσει εκτός συνέχειας του Challenge Cup ακόμα μία ομάδα από την Ρουμανία. Οι «πράσινες» χωρίς να αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα επικράτησαν με 3-0 (25-12, 25-15, 25-13) της Κορόνο Μπρασόφ και την ερχόμενη Τετάρτη 2/12 θα πάει για την δεύτερη νίκη στην Ρουμανία που θα του δώσει και το εισιτήριο για τους 16».

Θυμίζουμε πως από φέτος το σύστημα έχει αλλάξει και η πρόκριση κρίνεται στις νίκες και όχι στα σετ. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός ηττηθεί ακόμα και με 3-2 στη ρεβάνς, θα υπάρξει χρυσό σετ. Φυσικά αν κερδίσει με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ τότε προκρίνεται αυτός.

Στα του αγώνα η διαφορά των δύο ομάδων στο Μετς ήταν τεράστια με τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι να μην αφήνουν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στις αντιπάλους τους όχι μόνο για να αντιδράσουν, αλλά ούτε καν να το σκεφτούν.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-12, 25-15, 25-13)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσους, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Μπράσοφ από 1 άσο, 25 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κιαπίνι): Γουάιτ 11 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 8% άριστες), Κωνσταντινίδου 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (8/16 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 38% υπ. – 25% άριστες), Παπαγεωργίου 8 (3/6 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Ορβόσοβα 9 (9/16 επ.), Τίμερμαν 9 (5/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ., 27% υπ. – 9% άριστες), Γκρέκα (0/2 επ.), Ηλιοπούλου, Ντέλιτς (0/3 επ.), Ράπτη, Τοντάι 1 (1/1 επ.)

ΚΟΡΟΝΑ ΜΠΡΑΣΟΦ (Σίπριαν Νταρνέσκου): Σαχπάζοβα, Μπαλάε 8 (8/20 επ., 53% υπ. – 27% άριστες), Τσεκονέλο 4 (4/12 επ.), Κοκάν 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Μπερεζκίνα 6 (5/24 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 14% άριστες), Κραϊντούμπα 4 (3/12 επ., 1 μπλοκ) / Μαγκντίνοβα (λ., 60% υπ. – 40% άριστες), Αρίτον 2 (2/6 επ.), Κολέσνικοφ 1 (1/7 επ., 14% υπ. – 14% άριστες), Νογκέρας, Ζλατάνοβα 4 (2/11 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ)