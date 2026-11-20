Πήρε το ντέρμπι του πρώτου με τον δεύτερο στο τάι μπρέικ ο Παναθηναϊκός και ισοφάρισε στην κορυφή της βαθμολογίας, επικρατώντας του Φλοίσβου με 12-15 και 3-2 για την 4η αγωνιστική της Novibet Volley League, στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν».

Απίστευτη ανατροπή από τον Παναθηναϊκό σε ένα ντέρμπι με τα όλα του! Το Φλοίσβος – Παναθηναϊκός στο κλειστό «Σοφία Μπεφόν» τα είχε όλα, με τα πέντε σετ να αποτυπώνουν την ένταση και την ανταγωνιστικότητα της αναμέτρησης. Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έβαλε πολύ δύσκολα στους «πράσινους», υπερασπιζόμενη με το μαχαίρι στα δόντια την πρώτη θέση της βαθμολογίας και το αήττητό της, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον εντυπωσιακό Φινλανδό διαγώνιο Κέισι Σούτεν. Το σερβίς του Φλοίσβου ήταν σχεδόν άριστο, με τον Σούτεν να αποτελεί τον βασικό του οδηγό, καθώς μόνο στο πρώτο σετ είχε ήδη 5 άσσους, ενώ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9!

Για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αρχικά εκτός ήταν ο κεντρικός Πάτρικ Γκάσμαν, ενώ τη δωδεκάδα των ξένων συμπλήρωναν οι δύο ακραίοι, ο πασαδόρος, ο διαγώνιος και ο κεντρικός Νίκολα Κόλεφ. Οι «πράσινοι» βρήκαν στιγμές αντίδρασης και κατάφεραν να διεκδικήσουν τα σετ, χωρίς όμως να μπορέσουν αρχικά να επιβληθούν ή να πάρουν το παιχνίδι στα χέρια τους. Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε τόσο δυνατός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, όμως όταν ήρθε η πιο κρίσιμη στιγμή, έδειξε χαρακτήρα, αντέδρασε και κατάφερε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη με 3-2!

MVP της αναμέτρησης αναδείχθηξε ο Ράσμους Νίλσεν.

Αναλυτικά το παιχνίδι:

Εντυπωσιακός Φλοίσβος με πρωταγωνιστή τον Σούτεν για το 1-0

Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο σετ, στο οποίο ο Φλοίσβος μπήκε δυναμικά, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν αρχικά στο σκορ. Κομβικό σημείο ήταν το σερί 5-0 των γηπεδούχων, που τους έφερε στο 8-5, με πρωταγωνιστή τον Κέισι Σούτεν. Ο Φινλανδός διαγώνιος ήταν εντυπωσιακός από τη γραμμή του σερβίς, πετυχαίνοντας συνολικά 5 άσσους, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ολόκληρη η ομάδα του Φλοίσβου ολοκλήρωσε το σετ χωρίς ούτε ένα χαμένο σερβίς! Με εξαιρετικά μπλοκ και μεγάλη πίεση στην υποδοχή, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο 12-7.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Ανδρεόπουλο να καλεί τάιμ άουτ, ενώ στη συνέχεια οι «πράσινοι» με δύο συνεχόμενους άσσους του διαγωνίου Νίλσεν μείωσαν σε 13-12. Ο Φλοίσβος, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία του και με τον Σούτεν να συνεχίζει να πιέζει από το σερβίς ανέβασε ξανά τη διαφορά στο 22-15. Έτσι, οι γηπεδούχοι έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο 25-17, κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε και έκανε το 1-1

Το δεύτερο σετ ήταν άκρως ανταγωνιστικό από την αρχή, καθώς οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο, με το σκορ να φτάνει συνεχώς ισόπαλο μέχρι και το 14-14. Εξίσου εξαιρετικός ήταν και πάλι ο διαγώνιος του Φλοίσβου, πραγματοποιώντας εμφάνιση καριέρας στη Novibet Volley League, ενώ από την πλευρά του Παναθηναϊκού ο Νίλσεν ήταν εκείνος που έδινε τις λύσεις στους «πράσινους». Οι μεγαλύτερες διαφορές δεν ξεπέρασαν τους δύο πόντους, κάτι που συνέβη μόλις δύο φορές στο σετ, αρχικά στο 14-16, με το σερβίς του κεντρικού Βουλκίδη, και στη συνέχεια στο 15-17.

Με την είσοδο του Ανδρεόπουλο στο σετ η ομάδα βρήκε καλό ρυθμό, και για πρώτη φορά στο σετ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεφύγει με τρεις πόντους, κάνοντας το 15-18. Το σερί των «πράσινων» συνεχίστηκε μέχρι και το 16-21, με άσσο του Γιάντσουκ, ενώ το σετ ολοκληρώθηκε υπέρ τους με 21-25, έπειτα από άσσο του Σπίριτο, διαμορφώνοντας το 1-1 στα σετ.

Ο Φλοίσβος πήρε ξανά το προβάδισμα με 2-1

Το τρίτο σετ ξεκίνησε πολύ θετικά για την πλευρά του Φλοίσβου, με τον κεντρικό Πόλακ να παίρνει αρχικά τα ηνία στο σερβίς και να πετυχαίνει δύο συνεχόμενους άσσους, διαμορφώνοντας το 6-3. Με κορυφαίο επιθετικό και πάλι τον Σούτεν, η ομάδα διατήρησε τη διαφορά, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε στο παιχνίδι τον Γάλλο ακραίο Καρλ στη θέση του Γιάντσουκ. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα και πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σετ με 10-11, έχοντας βελτιωθεί στο μπλοκ και στις επιθέσεις τους. Ο Σούτεν, ωστόσο, συνέχισε να πιέζει από το σερβίς, δυσκολεύοντας την υποδοχή των φιλοξενούμενων, με τις δύο ομάδες να παραμένουν κοντά στο σκορ μέχρι το 16-16.

Στη συνέχεια, ο Φλοίσβος πήρε ξανά τα ηνία, κάνοντας το 19-16, ενώ γρήγορα ανέβασε τη διαφορά στο 22-17. Με εξαιρετική εμφάνιση και χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στους «πράσινους», κατέκτησε το τρίτο σετ με 25-19, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα με 2-1. Αξίζει να σημειωθεί πως στο τέλος του σετ πέρασε στο σερβίς ο 18χρονος πασαδόρος του Φλοίσβου, Γεωργούντζος, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει με επιτυχία τη διαφορά της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ

Στο τέταρτο σετ τα πράγματα σοβάρεψαν και για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να αναζητά την τελευταία του ευκαιρία για αντίδραση και τον Φλοίσβο να θέλει να καθαρίσει το ματς. Το σετ ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο, με καμία να μην μπορεί να ξεφύγει στο σκορ, κάτι που συνεχίστηκε μέχρι και το 15-15. Στη συνέχεια, ο Φλοίσβος ανέβασε ρυθμό και πήρε σημαντική διαφορά, φτάνοντας στο 21-17 και αποκτώντας τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού.

Και εκεί που όλα έδειχναν πως η ιστορία είχε γραφτεί, ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε τα δεδομένα, καταφέρνοντας να φέρει το σκορ στα ίσα, στο 22-22. Ακολούθησε ένα συγκλονιστικό φινάλε, με τους «πράσινους» να διεκδικούν μέχρι τέλους την τελευταία τους ευκαιρία να παραμείνουν στο παιχνίδι. Τελικά, το σετ κρίθηκε με ένα εντυπωσιακό monster block του Γιάντσουκ, ο οποίος διαμόρφωσε το 27-29 και έστειλε το ματς στο 2-2.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την ανατροπή και διατήρησε το αήττητο

Τάι μπρέικ, λοιπόν, με το πέμπτο σετ να βρίσκει τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ, παρά τα μερικά χαμένα σερβίς και από τις δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός ωστόσο, κατάφερε να πάρει το πρώτο σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας στο 7-10. Συναγερμός σήμανε για τους «πράσινους» όταν ο διαγώνιος του Φλοίσβου Σούτεν, πέρασε στη γραμμή του σερβίς και με δύο διαδοχικούς άσσους έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στο 10-10.

Με μια καταπληκτική ανατροπή και με τον Νίλσεν να κάνει τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει στο τάι μπρέικ με 12-15, ολοκληρώνοντας την ανατροπή από το 2-1 και διατηρώντας το αήττητό του στο πρωτάθλημα.

Τα σετ: 25-17, 21-25, 25-19, 27-29, 12-15