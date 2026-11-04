Ο Παναθηναϊκός έχασε το πρώτο σετ στο Βουκουρέστι από την CSM, αλλά μόλις οι «πράσινες» πάτησαν γκάζι εξαφανίστηκαν επικρατώντας με 3-1 και παίρνοντας την πρόκριση για τους «32» του Challenge Cup όπου και θα αντιμετωπίσουν πάλι ομάδα από την Ρουμανία και συγκεκριμένα την Μπρασόφ.

Έχοντας κερδίσει στο πρώτο ματς στο Μετς με 3-0, ο Παναθηναϊκός με τους νέους κανονισμούς της CEV πήγε στη Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την CSM Βουκουρεστίου θέλοντας μόνο νίκη. Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι δεν μπήκαν καλά στο ματς, έχασαν το πρώτο σετ, αλλά στην συνέχεια πάτησαν το γκάζι και εξαφανίστηκαν. Νίκησαν με 3-1 (25-22, 17-25, 18-25, 15-25) και προκρίθηκαν στους «32» του Challenge Cup.

Εκεί θα βρουν απέναντί τους μια ακόμα ομάδα από την Ρουμανία, την Μπρασόφ, την οποία είχαν κερδίσει με 3-0 στο φιλικό τουρνουά της Σαντορίνης τα «Νομίκεια» που διεξήχθη το φθινόπωρο.

Στα του αγώνα όπως αναφέραμε οι Ρουμάνες μπήκαν καλύτερα και εκμεταλλευόμενες τα λάθη των «πράσινων» πήραν το πρώτο σετ, βάζοντας δύσκολα στο «τριφύλλι». Στην συνέχεια ωστόσο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και πήρε με χαρακτηριστική άνεση τα επόμενα τρία και μαζί και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (25-22, 17-25, 18-25, 15-25)

*Οι πόντοι της CSM Βουκουρεστίου προήλθαν από 4 άσους, 54 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 6 άσους, 58 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

CSM Βουκουρεστίου (Μπράνκο Γκάιτς): Σόμπο 12 (12/27 επ.), Στρικβέρντα 1 (1 άσος), Έλεν 16 (15/39 επ., 1 μπλοκ), Κουμπ 7 (4/14 επ., 3 μπλοκ), Μπουμ 11 (10/34 επ., 1 άσσος, 65% υπ. – 19% άριστες), Βάιντα 13 (11/27 επ., 2 άσσοι) / Οτέτ (λ., 50% υπ. – 23% άριστες), Τσαλινόι, Κικούτσι (0/3 επ.), Τσέρτες (λ., 43% υπ. – 20% άριστες), Φούτζι, Μποσλέ 1 (1/2 επ.), Ντιακονέσκου 1 (1/1 επ.)

Παναθηναϊκός (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 25 (23/40 επ., 2 μπλοκ, 31% υπ. – 8% άριστες), Κωνσταντινίδου 2 (2 μπλοκ), Παπαγεωργίου 10 (6/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κυπαρίσση 1 ( 1 άσσος, 33% υπ. – 0% άριστες), Ορβόσοβα 8 (7/22 επ., 1 μπλοκ), Τίμερμαν 15 (12/22 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ., 50% υπ. – 33% άριστες), Γκρέκα, Ηλιοπούλου 1 (1 άσσος), Ράπτη, Λαμπκόφσκα 13 (10/27 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 43% υπ. – 29% άριστες)