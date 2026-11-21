Το νικηφόρο σερί του συνέχισε ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» να επικρατούν έστω και δύσκολα της Θέτιδας στη Βούλα με 3-1 και να κάνουν το 7 στα 7 στην Volley League Γυναικών.

Μία αγωνιστική πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Πανιώνιο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε την απόλυτη διαδρομή του στην φετινή Volley League Γυναικών. Οι «πράσινες» πέρασαν έστω και δύσκολα από την Βούλα, επικρατώντας με 3-1 (18-25, 18-25, 25-17, 22-25) της Θέτιδας και έκαναν το 7 στα 7 στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι παρέμεινε στην κορυφή και περιμένει το Κυριακάτικο παιχνίδι του Πανιωνίου με το ΖΑΟΝ για να δει αν θα έχει συγκάτοικο, ενώ την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί τις «κυανέρυθρες». Η Θέτιδα από την πλευρά της που πήρε ένα σετ και δυσκόλεψε και στο τέταρτο τις πρωταθλήτριες, γνώρισε την 5η ήττα στις 7 πρώτες αγωνιστικές.

Διαιτητές: Μενεσλής, Καπότης, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 11-16, 16-21, 18-25

2ο σετ: 8-5, 12-16, 18-21, 18-25

3ο σετ: 8-3, 16-8, 21-13, 25-17

4ο σετ: 3-8, 13-16, 15-21, 22-25

Τα σετ: 1-3 (18-25, 18-25, 25-17, 22-25) σε 108′.

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 4 άσσους, 50 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΠΑΟ προήλθαν από 5 άσσους, 49 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Νοβόα 14 (13/33 επ., 1 μπλοκ, 26% υπ.-16% άριστες), Άλλαρντ 1 (0/2 επ., 1 άσσος), Ροσάδο 13 (13/40 επ., 37% υπ.-32% άριστες), Αγγελοπούλου 17 (14/39 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σταυρινίδη 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ), Αργυρίου 6 (1/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Σαουλίδου (λ, 38% υπ.-31% άριστες), Κοντονή (λ, 40% υπ.-20% άριστες), Αντύπα 4 (4/7 επ., 40% υπ.-30% άριστες(, Γαροφαλάκη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Ντέλιτς 9 (7/14 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (10/38 επ. 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 53% υπ. – 32% άριστες), Κυπαρίσση 6 (5/24 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. – 29% άριστες), Τοντάι 8 (4/9 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ορβόσοβα 14 (12/39 επ., 2 μπλοκ) / Ράπτη (λ, 32% υπ.–23% άριστες), Γκρέκα 6 (5/12 επ., 1 άσσος, 57% υπ.-14% άριστες), Ηλιοπούλου, Παπαγεωργίου 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ), Τίμερμαν 7 (4/14 επ., 3 μπλοκ).