Παναθηναϊκός: Ο κόσμος αποθέωσε τις «πράσινες» παρά την ήττα (vid)
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Βαλεφόλια, ωστόσο ο κόσμος που γέμισε το κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αποθέωσε τις παίκτριες του Παναθηναϊκού και την αρχηγό τους, Πέννυ Ρόγκα.
Το... βαρύ 3-0 σετ στον δεύτερο τελικό του CEV Challenge Cup γυναικών δεν πτόησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού να παραμείνει στη θέση του και να δείξει εμπράκτως την στήριξή του στο τμήμα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου. Έπειτα το τέλος της αναμέτρησης, όσοι βρέθηκαν στο κλειστό της Γλυφάδας, χειροκρότησαν τις φιναλίστ της διοργάνωσης, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.
Παράλληλα, τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα της Πέννυς Ρόγκα. Μια μαχήτριας των τάραφλεξ, η οποία μετά από τη μεγάλη νίκη ζωής επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα της να βρεθεί σε έναν ευρωπαϊκό τελικό.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός - Βαλεφόλια 0-3: Λύγισαν από το άγχος οι «πράσινες», στις ιταλίδες η κούπα (vid)
☘️🙌 Παρά την ήττα του Παναθηναϊκού στο τελικό του CEV Challenge Cup, ο κόσμος αποθέωσε τις πράσινες, δίνοντας το πιο ζεστό χειροκρότημα #pao pic.twitter.com/ej5hC8303O— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 18, 2026
