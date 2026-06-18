Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι και την ερχόμενη χρονιά ο Ντμίτρο Γιάντσουκ, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την παραμονή του Ουκρανού ακραίου.

Στα πράσινα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να είναι και τη νέα χρονιά ο Ντμίτρο Γιάντσουκ. Ο Ουκρανός ακραίος που φέτος έκανε εξαιρετική χρονιά συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να κατακτήσει το «τριφύλλι» το νταμπλ, θα παραμείνει και θα ενισχύσει την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου και στην επιστροφή της στο Champions League.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ στο τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο Ουκρανός ακραίος, εκ των βασικών συντελεστών στο «πράσινο» νταμπλ, θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

«Περήφανος που παραμένω μέλος της πράσινης οικογένειας»

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Ντμίτρο Γιάντσουκ σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω το ταξίδι μου με τον Παναθηναϊκό. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Είμαι περήφανος που παραμένω μέλος της πράσινης οικογένειας. Τα λέμε τη νέα σεζόν!».