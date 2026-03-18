Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα, καθώς οι «πράσινες» λύγισαν από το άγχος, έχασαν με 3-0 από την εξαιρετική Βαλεφόλια και δεν κατάφεραν να πάρουν το πρώτο Ευρωπαϊκό.

Όνειρο ήταν και πάει. Ο Παναθηναϊκός πάλεψε ειδικά στο δεύτερο σετ, αλλά η Βαλεφόλιοα ήταν καλύτερη, επικράτησε με 3-0 (20-25, 25-27, 16-25) και έκανε δικό της το Challenge Cup.

Άντεξε η Βαλεφόλια και πήρε το πρώτο σετ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι Ιταλίδες μπήκαν καλύτερα και πήραν από νωρίς ένα προβάδισμα που έφτασε γρήγορα και στους έξι πόντους (7-13). Στο σημείο εκείνο οι «πράσινες» κατάφεραν με την σειρά τους να ανεβάσουν την απόδοσή τους, να κλείσουν στο φιλέ και να μειώσουν στον πόντο (13-14) με το κλειστό της Γλυφάδας να παίρνει… φωτιά.

Εκεί όμως που όλα έδειχναν έτοιμα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει την μεγάλη ανατροπή, τα συνεχόμενα λάθη, αλλά και οι φοβερές άμυνες που έβγαζαν οι Ιταλίδες έδωσαν το δικαίωμα στην Βαλεφόλια να ξεφύγει και πάλι και να πάρει το πρώτο σετ επικρατώντας με 20-25 κάνοντας το 0-1.

Μεγάλο ντέρμπι με την Μπίτσι να οδηγεί την Βαλεφόλια στο 2-0

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε εξαιρετικά με τον κόσμο να δημιουργεί φοβερή ατμόσφαιρα και πήρε από νωρίς μια διαφορά 7 πόντων. Η Βαλεφόλια ωστόσο σιγά σιγά ροκάνιζε αυτή την διαφορά και κατάφερε να ισοφαρίσει με τους τελευταίους πόντους να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Με την Μπίτσι να είναι ασταμάτητη η Βαλεφόλια άντεξε και στην πίεση του Παναθηναϊκού και στην έδρα και έκανε το 2-0 επικρατώντας με 27-25, σε ένα πραγματικά φοβερό σετ.

Κανένα περιθώριο στο τρίτο από τις Ιταλίδες

Στο τρίτο και δυστυχώς τελευταίο για τον Παναθηναϊκό σετ, η Βαλεφόλια κυριάρχησε απόλυτα και πήρε από νωρίς μια μεγάλη διαφορά την οποία και κράτησε ως το τέλος κάνοντας με χαρακτηριστική άνεση το 3-0, κάτι που δείχνει και το 25-16. Έτσι η Βαλεφόλια πήρε το Challenge Cup που ήταν και το πρώτο στην ιστορία της στον πρώτο τελικό που έπαιξε στην πρώτη χρονιά που βγήκε Ευρώπη.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (20-25, 25-27, 16-25)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσους, 40 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων ενώ της Βαλεφόλια από 4 άσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 2 (2/6 επ.), Γουάιτ 11 (10/25 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 17% άριστες), Μπένετ 13 (10/34 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (2/3 επ.), Σάμανταν 5 (3/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (11/25 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 27% υπ. – 27% άριστες) / Αντωνακάκη (λ., 27% υπ. – 27% άριστες), Τάνη, Στράντζαλη 2 (2/2 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Ράπτη, Ρόγκα (λ.), Παπαγεωργίου (0/4 επ.)

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 23 (19/37 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Τζιοβανίνι 5 (5/19 επ., 29% υπ. – 29% άριστες), Κάντι 9 (4/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Μπαρτολούτσι (0/2 επ.), Μπούτιγκαν 6 (3/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ομορούγι 10 (10/21 επ., 44% υπ. – 22% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ., 80% υπ. – 60% άριστες), Καρλέτι, Μπουντάι-Ουνγκουρεάνου 4 (3/5 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 33% άριστες), Λαζάρο