Ξεπέρασε τα 10.000 μέλη ο Παναθηναϊκός

Τα 10 χιλιάδες μέλη ξεπέρασε ο Παναθηναϊκός, είδηση που έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

Ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωση του έκανε γνωστό πως ξεπέρασε τα 10 χιλιάδες μέλη για τη σεζόν 2026-27.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με γοργούς ρυθμούς κινούνται οι κάρτες μελών της νέας χρονιάς του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και ήδη ο αριθμός έφτασε τα 10.043

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τους «αιώνια πιστούς» για τη στήριξη που δείχνουν στον Σύλλογο και τη μαζική εγγραφή μελών με την έναρξη της νέας σεζόν. Από την πρώτη, κιόλας, στιγμή, οι φίλοι του «τριφυλλιού» έκαναν την εγγραφή τους για τη σεζόν 2026-2027. Ο Σύλλογος έφτασε τα 10.043 μέλη.

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι ο κόσμος του «τριφυλλιού» ανταποκρίνεται στο έργο του Συλλόγου και θέλει να συνδράμει στην προσπάθεια. Την προηγούμενη σεζόν ο Σύλλογος ξεπέρασε τα 15.000 μέλη σε ένα ιστορικό ορόσημο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μέλους πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.pao1908.com/deltia-typoy/karta-melous-2026-2027/»