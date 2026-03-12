Ο Παναθηναϊκός πήρε δύο σημαντικά σετ κόντρα στην Βαλεφόλια και κρατάει στο χέρι του το Challenge Cup στη ρεβάνς της Γλυφάδας. Τα κορίτσια του Κιαπίνι μετρά το τέλος γνώρισαν την αποθέωση από τους 350 και πλέον φίλους της ομάδας.

Σε ακόμα ένα παιχνίδι, σε ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι τα κορίτσια του Παναθηναϊκού δεν ήταν μόνα τους. Στο Πέζαρο δίπλα τους βρέθηκαν πάνω από 350 φίλοι της ομάδας που δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε συμβάλλοντας και αυτοί με την σειρά τους στο να κατακτηθούν δύο σετ που παρά την ήττα με 3-2 δίνει πολλές ελπίδες στο «τριφύλλι» για την κατάκτηση του Challenge Cup στη ρεβάνς της Γλυφάδας.

Με το που τελείωσε ο αγώνας που ξαναλέμε μόνο ελπίδες δίνει στις «πράσινες», τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι πήγαν προς το μέρος τους να τους χειροκροτήσουν για την παρουσία τους, γνωρίζοντας με την σειρά τους την αποθέωση. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» ζητούσαν από τα... φίνα κορίτσια το Ευρωπαϊκό, κάτι που αν κρίνουμε από το πρώτο ματς σίγουρα μπορούν να κάνουν.