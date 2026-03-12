Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε με 3-2 από την Βαλεφόλια, αλλά κρατάει τις τύχες στα χέρια του για την κατάκτηση του Challenge Cup. Στη Γλυφάδα την άλλη Τετάρτη ο επαναληπτικός.

Συγκεκριμένα η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο «Μάκης Λιούγκας» την Τετάρτη στις 19:00 και ο Παναθηναϊκός όπως έχουμε αναφέρει θέλει νίκη με 3-0 ή και 3-1 για να πάρει την κούπα. Αν κερδίσει με 3-2 θα υπάρχει χρυσό σετ, ενώ αν κερδίσει με οποιαδήποτε διαφορά η Βαλεφόλια παίρνει αυτή το τρόπαιο.