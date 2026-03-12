Παναθηναϊκός: Πότε και πού θα γίνει η ρεβάνς με την Βαλεφόλια
Όρθιος στο Πέζαρο έμεινε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» μπορεί να έχασαν με 3-2 από την Βαλεφόλια, έχουν στο χέρι τους την κατάκτηση του Challenge Cup στον επαναληπτικό την επόμενης Τετάρτης στην Γλυφάδα.
Συγκεκριμένα η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο «Μάκης Λιούγκας» την Τετάρτη στις 19:00 και ο Παναθηναϊκός όπως έχουμε αναφέρει θέλει νίκη με 3-0 ή και 3-1 για να πάρει την κούπα. Αν κερδίσει με 3-2 θα υπάρχει χρυσό σετ, ενώ αν κερδίσει με οποιαδήποτε διαφορά η Βαλεφόλια παίρνει αυτή το τρόπαιο.
