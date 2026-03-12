Κιαπίνι: «Πήραμε αποτέλεσμα που μας δίνει πιθανότητες για τη ρεβάνς»

Οι δηλώσεις του Αλεσάντρο Κιαπίνι και της Ειρήνης Χατζηευστρατιάδου μετά τον πρώτο τελικό του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε στον πρώτο ημιτελικό με την Βαλεφόλια στην Ιταλία, όμως το 3-2 δίνει πιθανότητες στο Τριφύλλι ενόψει της ρεβάνς στην Γλυφάδα. Ο προπονητής του Τριφυλλιού, Αλεσάντρο Κιαπίνι, στις δηλώσεις του τόνισε πως το αποτέλσμα δίνει ελπίδες ενόψει του δεύτερου τελικού του Challenge Cup και έδωσε υπόσχεση πως η ομάδα του θα τα δώσει όλα σε μια εβδομάδα (18/3, 19:00).

«Ξέραμε πολύ καλά τι παιχνίδι είχαμε σήμερα και ποια ομάδα είχαμε απέναντι μας. Η Βαλεφόλια μας πίεσε πολύ και πρόκειται για μια πολύ ποιοτική ομάδα με σπουδαίες αθλήτριες. Εμείς θεωρώ ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι πήραμε ένα αποτέλεσμα που σίγουρα μας δίνει να παίξουμε τις πιθανότητες μας στην ρεβάνς.

Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους φιλάθλους μας που ήταν σήμερα δίπλα μας και ήταν και πάλι φοβεροί και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα στον επαναληπτικό σε λίγες ημέρες», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός.

Από την πλευρά της η κεντρική των Πρασίνων, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, είπε: «Η Βαλεφόλια είναι μια σπουδαία ομάδα με γνωστές σπουδαίες παίκτριες , όμως εμείς απόψε εδώ δείξαμε ότι είμαστε πολύ κοντά. Πάμε για ένα διαφορετικό ματς στη Γλυφάδα και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να τα καταφέρουμε».