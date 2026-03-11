Παναθηναϊκός: Έτσι κατακτούν το τρόπαιο οι «πράσινες»
Ένας εξαιρετικός Παναθηναϊκός όχι απλά κοίταξε στα μάτια την Βαλεφόλια, αλλά αν δεν είχε τραυματιστεί η Γουάιτ θα μπορούσε να πάρει ακόμα και τη νίκη. Οι «πράσινες» ηττήθηκαν με 3-2, αλλά η κατάκτηση του Challenge Cup είναι στο χέρι τους. Για να πάρουν το τρόπαιο τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι πρέπει να κερδίσουν την άλλη Τετάρτη (19:00) στην κατάμεστη Γλυφάδα με 3-0 ή και 3-1.
Αν κερδίσουν με 3-2 τότε θα έχουμε χρυσό σετ στα 15 όπου και θα κριθεί το ποιος θα πάρει την κούπα. Η Βαλεφόλια από την πλευρά της παίρνει το Κύπελλο που θα είναι και το πρώτο, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχει σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση αν κερδίσει με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ.
