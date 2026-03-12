Παναθηναϊκός: Κράμπες η Γουάιτ, δεν υπάρχει ανησυχία για τη ρεβάνς
Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Βαλεφόλια είναι στο 10-4 του τέταρτου σετ, όταν η Μικάγια Γουάιτ πέφτει στο τάραφλεξ και πιάνει το πόδι της, ενώ εκείνη την στιγμή παίκτρια της ιταλικής ομάδας έδειχνε έντρομη. Λογικό και μόνο με την εικόνα η αγωνία να χτυπήσει κόκκινο, ειδικά μετά το 3-2 που δίνει ελπίδες στις «πράσινες» για τη νίκη.
Τελικά όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η Αμερικανίδα ακραία είχε υποστεί κράμπες από την μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν υπάρχει αγωνία για τη ρεβάνς. Αν δεν υπάρξει ανατροπή η Γουάιτ αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στην μεγάλη ρεβάνς προκειμένου να βοηθήσει και αυτή το «τριφύλλι» να πάρει το πρώτο του Ευρωπαϊκό.
