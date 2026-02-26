Η Λάρισα θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει στις 19 και 20 Μαρτίου το Final Four Κυπέλλου Ανδρών. Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Φλοίσβος – Πανιώνιος τα δύο ζευγάρια.

Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 3-1 του ΠΑΟΚ στο Μετς, συμπληρώθηκε η τετράδα του Final Four Κυπέλλου Ανδρών, Μια τετράδα που εκτός από τους «πράσινους» συμπληρώνουν ο ΟΦΗ, ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου και ο Πανιώνιος, με τις δύο τελευταίες ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους και οι Κρητικούς για δεύτερη συνεχόμενη.

Όσον αφορά την πόλη που θα φιλοξενήσει τους αγώνες, αυτή τελικά θα είναι η Λάρισα. Συγκεκριμένα η πόλη της Θεσσαλίας θα είναι οικοδέσποινα στα παιχνίδια που θα γίνουν στις 19 και 20 Μαρτίου. Θυμίζουμε πως τα ζευγάρια είναι Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου – Πανιώνιος.