Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε το πρώτο σετ, αλλά στην συνέχεια αντέδρασε, επικράτησε με 3-1 της Θέτιδας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρωτιά.

Η επέλαση του Παναθηναϊκού στην Volley League συνεχίζεται με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-22) της Θέτιδας Βούλας και ουσιαστικά να εξασφαλίζουν την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια που δίνει το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος. Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι έφτασαν τους 54 βαθμούς και δεν χάνουν την πρώτη θέση.

Η ομάδα της Βούλας από την άλλη έμεινε στους 25 βαθμούς και την 8η θέση, αλλά έχοντας πέντε παραπάνω από τον Μίλωνα, δύσκολα θα χάσει την είσοδό της στην οκτάδα και τα Play Offs

Στα του αγώνα οι γηπεδούχες λίγες μέρες μετά την πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup μπήκαν λίγο μουδιασμένα, καθώς είναι λογικό το μυαλό να ήταν εκεί. Στην συνέχεια όμως ανέβηκαν και πήραν ένα ακόμα τρίποντο.

Διαιτητές: Πρέντζας, Οικονομοπούλου, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Ράπτη, Μαστοράκη, Γραμματεία: Ιωάννου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-13, 17-21, 24-26

2ο σετ: 7-8, 16-12, 21-17, 25-18

3ο σετ: 6-8, 14-16, 20-21, 25-22

4ο σετ: 8-6, 16-12, 21-18, 25-22

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 55 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 7 άσσους, 56 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-22) σε 114′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (3/4 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 23 (21/42 επ., 2 μπλοκ, 32% υπ. – 16% άριστες), Μπενετ 18 (15/42 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Σάμανταν 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 12 (10/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 18% υπ. – 18% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 46% υπ. – 11% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη 2 (2 μπλοκ), Ράπτη, Παπαγεωργίου 2 (1/3 επ., 1 άσσος), Κωνσταντίνου 1 (1/5 επ.).

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1 άσσος), Βλαχάκη 25 (23/48 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. – 18% άριστες), Σταυρινίδη 7 (2/12 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Πάλαγκ 13 (11/33 επ., 2 μπλοκ, 38% υπ. – 24% άριστες), Ματσαρόκη 7 (5/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 19 (15/44 επ., 4 άσσοι) / Μανιατογιάννη (λ, 38% υπ. – 24% άριστες), Γαροφαλάκη.

Η γνώμη του πάγκου

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Αρχικά χαίρομαι που πήραμε τη νίκη γιατί δεν είχαμε τόση ενέργεια. Είναι όμως λογικό. Το τελευταίο καιρό παίζαμε σε υψηλό ρυθμό, ειδικά στους ημιτελικούς του Challenge Cup. Χαίρομαι που πήραμε το τρίποντο. Τώρα θα προετοιμαστούμε για τη Βαλεφόλια. Ξέρουμε την ποιότητά της. Έχουν πολύ καλές αθλήτριες και θα πρέπει να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Σίγουρα θα δώσουμε τον καλυτερό μας εαυτό. Έχουμε τώρα λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε, να αναρρώσουμε και να ξεκινήσουμε τη προετοιμασία μας με γεμάτες μπαταρίες».

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup. Είναι χαρά όλου του ελληνικού βόλεϊ να υπάρχει ελληνική συμμετοχή σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Ο αγώνας ήταν δύσκολος. Ο Παναθηναϊκός είναι φορμαρισμένος και εμείς σήμερα παίξαμε αρκετά καλά. Ίσως να δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Κάναμε κάποια λάθη αλλά αντιδράσαμε μετά την κακή εμφάνιση με την ΑΕΚ. Έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές και δεν υπάρχει κάτι άλλο από το να μπούμε στα πλέι οφ».