Ο Παναθηναϊκός τελείωσε την υπόθεση πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup γυναικών, κατακτώντας τα δύο σετ που χρειαζόταν στον δεύτερο ημιτελικό με τον Πανιώνιο.

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με πλεονέκτημα στον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup γυναικών (LIVE στο Gazzetta), έχοντας επικρατήσει του Πανιώνιου με 3-1 σετ στο πρώτο ματς. Οι «πράσινες» ήθελαν δύο σετ, τα οποία κατέκτησαν με κυριαρχικό τρόπο για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Το σύνολο του Αλεσάντρο Κιαπίνι μπήκε με το... πόδι στο γκάζι παίρνοντας σημαντική διαφορά στο πρώτο σετ. Στα μέσα του σετ, ο Παναθηναϊκός πήρε απόσταση επτά πόντων (9-16), την οποία διατήρησε έως την τελική ευθεία (15-22). Μάλιστα, οι φιλοξενούμενες είχαν οκτώ ευκαιρίες για set point και με σκορ 17-25 πήραν προβάδισμα στον ημιτελικό.

Στο δεύτερο σετ, ο Παναθηναϊκός είχε εκπληκτικό μομέντουμ. Από πολύ νωρίς έφτασε σε διαφορά ασφαλείας, με τρομερή επίθεση και εξαιρετικές άμυνες. Η διαφορά έφτασε και σε διψήφια επίπεδα (4-14), με τον Παναθηναϊκό να διαχειρίζεται πολύ καλά το μεγάλο εύρος στο προβάδισμά του. Ο διπλασιασμός στα σετ ήρθε με σκορ 18-25 για τις «πράσινες», οι οποίες σφράγισαν το εισιτήριο για τον τελικό του Challenge Cup γυναικών.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup θα προκύψει μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα στον άλλο ημιτελικό ανάμεσα σε Κασποβάρι και Βαλεφόλια. Στον πρώτο αγώνα η Βαλεφόλια είχε επικρατήσει με 3-2 σετ. Οι τελικοί θα προγραμματιστούν μία ημερομηνία από τα τριήμερα 10-12/3 και 17-19/3.