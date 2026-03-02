Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως καταλήγει στην επιλογή του κλειστού της Γλυφάδας για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup με την Βαλεφόλια.

Το κλειστό της Γλυφάδας θα είναι πιθανότατα η επιλογή του Παναθηναϊκού για να φιλοξενήσει εκεί τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup με την Βαλεφόλια στις 18 Μαρτίου, δηλαδή μία εβδομάδα μετά το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στην Ιταλία.

Οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Μετς, που είναι η φυσική τους έδρα, αφού δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο παιχνίδι κι αυτό δεν γινόταν να αλλάξει. Κάπως έτσι στράφηκαν σε εναλλακτικές επιλογές με αποτέλεσμα να εξετάζουν τα κλειστά της Γλυφάδας και του Περιστερίου.

Οι ιθύνοντες του «τριφυλλιού» φαίνεται πως προκρίνουν τελικά την επιλογή του πρώτου, το οποίο είναι ανακαινισμένο και το γνωρίζει ο κόσμος τους ως έδρα. Το δε κλειστό του Περιστερίου χρειαζόταν περισσότερες εργασίες για να φτάσει στο επίπεδο που έπρεπε.

Έτσι, το κλειστό της Γλυφάδας φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το απόλυτο φαβορί για να επιλεχθεί από τον Παναθηναϊκό για να λάβει εκεί χώρα ο δεύτερος τελικός που θα δώσουν τα «φίνα κορίτσια» κόντρα στις Ιταλίδες.