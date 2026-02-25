Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup γυναικών, ο οποίος θα είναι και ο τρίτος στην ιστορία των «πράσινων».

Σε έναν ιστορικό ημιτελικό, καθώς ήταν ο πρώτος ανάμεσα σε ελληνικές ομάδες στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup, ξεπερνώντας το εμπόδιο του εξαιρετικού Πανιωνίου. Αυτός ο τελικός θα είναι ο τρίτος στην ιστορία των «πράσινων» θέλοντας φυσικά να είναι και ο... φαρμακερός και να καταφέρουν να κατακτήσουν την κούπα.

Η αρχή το 2000 με το Κύπελλο Κυπελλούχων

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το 2000, χρονιά που ο Παναθηναϊκός έκανε το όνειρο κάθε φίλου του πραγματικότητα, φτάνοντας σε έναν τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, Συγκεκριμένα τα κορίτσια του Γιάννη Νικολάκη κατάφεραν να βρεθούν στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Αρχικά ξεπερνώντας το εμπόδιο της Τσερκάζι στον «Τάφο του Ινδού», πήραν την πρόκριση για το φάιναλ φορ που ήταν να διεξαχθεί στην Περούτζια.

Εκεί και συγκεκριμένα στον ημιτελικό βρήκαν απέναντί τους την Ένκα από την Τουρκία και επικρατώντας με 3-0 πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Απέναντί τους είχαν την εξαιρετική Περούτζια με τις Ιταλίδες να επικρατούν με 3-0 και τις «πράσινες» να ανεβαίνουν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Όσον αφορά την ομάδα του Παναθηναϊκού που μπορεί να μην πήρε τον τίτλο, αλλά έκανε μεγάλο για το ελληνικό βόλεϊ, αποτελούσαν οι: Γιαλένιου, Μάσσου, Ζανάρα, Πιζέλε, Αλιφιεράκη, Ντούλε, Φεντότοβα, Σφυρή, Ιορδανίδου, Αγγελάκη, Σαπαρέφσκα, Μπάμπουλη, ενώ προπονητής ήταν ο Γιάννης Νικολάκης.

Το 2009 βρέθηκε και πάλι να διεκδικεί Ευρωπαϊκή κούπα

Εννιά χρόνια πιο μετά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρεθεί σε έναν τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα στο Challenge Cup. Για να καταφέρουν οι «πράσινες» να πάρουν το εισιτήριο αρχικά για το φάιναλ φορ που έλαβε χώρα στο Γιέζι της Ιταλίας, ξεπέρασαν σε έναν επίσης ελληνικό εμφύλιο το εμπόδιο του Μαρκόπουλου. Στις 11 Φεβρουαρίου του 2009 επικράτησαν μέσα στο Μαρκόπουλο με 3-1 (25-19, 17-25, 20-25, 20-25), ενώ στη ρεβάνς έκαναν το δύο στα δύο νικώντας με 3-0 (25-19, 25-19, 25-21).

Στο φάιναλ φορ οι «πράσινες» του Δημήτρη Φλώρου νίκησαν με 3-0 την Αλμπαθέτε και προκρίθηκαν επίσης στον τελικό. Απέναντί τους και πάλι μια ιταλική ομάδα, η οικοδέσποινα Γιέσι από την οποία ηττήθηκαν με 3-0 ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, σε ένα φάιναλ φορ που ήταν σαν να παίζουν εντός έδρας λόγω της μεγάλης παρουσίας του κόσμου του «τριφυλλιού».

Την ομάδα του Παναθηναϊκού αποτελούσαν οι Τότσκο, Χατζηνίκου, Ντουμιτρέσκου, Φερνάντες, Φραγκιαδάκη, Καρπουζά, Κουτουξίδου, Λόζανσίτς, Μυλωνά, Παπαγεωργίου, Σάκκουλα, Σαπαρέφσκα, Τομάσεβιτς, Τζανακάκη και προπονητής ο Δημήτρης Φλώρος.