Η Βαλεφόλια, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup γνώρισε και δεύτερη ήττα στα Play Offs του ιταλικού πρωταθλήματος από την Βέρο Μιλάνο και αποκλείστηκε από την πρώτη φάση.

Έχοντας τερματίσει στην 6η θέση του Ιταλικού πρωταθλήματος με 32 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την πρώτη Κονελιάνο, η Βαλεφόλια, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup, ήταν το μεγάλο αουτσάιντερ στα ματς με την Βέρο Μιλάνο για την πρώτη φάση των Play Offs και συγκεκριμένα τα προημιτελικά. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League έκανε δια περιπάτου το δύο στα δύο παίρνοντας έτσι και την πρόκριση με την Βαλεφόλια πλέον να στρέφει όλο το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια με τις «πράσινες».

Όσον αφορά τα δύο αυτά ματς της Βαλεφόλια με την Βέρο Μιλάνο, το πρώτο στο Μιλάνο το έχασε με 3-0 (25-20, 25-15, 25-19), ενώ δεν κατάφερε να πάρει σετ ούτε και μέσα στην έδρα της στο δεύτερο ματς, χάνοντας επίσης με 3-0 (20-25, 19-25, 22-25), γνωρίζοντας έτσι τον αποκλεισμό.

Θυμίζουμε πως τα παιχνίδια της Βαλεφόλια με τον Παναθηναϊκό, αρχικά το πρώτο θα διεξαχθεί στην Ιταλία και την Vitrifrigo Arena Pesaro. Την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 20:00 ώρα Ιταλίας, ενώ η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για τις 18/3 στις 19:00 ώρα Ελλάδας και θα γίνει στο κλειστό της Γλυφάδας, καθώς το Μετς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.