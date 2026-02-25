Παναθηναϊκός: Ο πόντος που τον έστειλε στον τελικό του Challenge Cup
Ο Παναθηναϊκός πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν και προκρίθηκε στον τελικό του Challenge Cup γυναικών. Οι «πράσινες» έκαναν το 2-0 στα σετ και σφράγισαν το εισιτήριο για τον τελικό στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό κόντρα στον Πανιώνιο.
Το σύνολο του Αλεσάντρο Κιαπίνι κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-17 και το δεύτερο σετ με 25-18. Μάλιστα, ο τελευταίος πόντος του Παναθηναϊκού, ο οποίος του έδωσε το εισιτήριο για το τελικό της διοργάνωσης ήρθε από λάθος του Πανιώνιου.
Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Ζακχαίου έκανε υπέρβαση στο φιλέ, με τον διαιτητή να καταλογίζει την παράβαση και να δίνει τον πόντο στις «πράσινες».
Δείτε τον πόντο που έστειλε τον Παναθηναϊκό στον τελικό
