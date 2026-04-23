Μυτσκίδης: «Περήφανος για την ομάδα μου, άξιος πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός»

Ο τεχνικός του ΖΑΟΝ, Μπάμπης Μυτσκίδης ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός ήταν άξιος πρωταθλητής και πως ο ίδιος είναι περήφανος για την ομάδα του.

Ο ΖΑΟΝ έκανε την τεράστια έκπληξη του πρωταθλήματος φτάνοντας μέχρι τον τελικό και μπορεί να έχασε από τον Παναθηναϊκό με 3-0 νίκες, ωστόσο η χρονιά ήταν πολύ πιο πετυχημένη από όσο ονειρεύονταν οι άνθρωποι της ομάδας.

Αυτό ουσιαστικά ανέφερε και με δηλώσεις του ο Μπάμπης Μυτσκίδης με τον έμπειρο προπονητή να αναφέρει τα εξής μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, είναι άξιος πρωταθλητής, είχε μία τρομερή συνέπεια σε όλη τη χρονιά και νομίζω ότι στο βόλεϊ ο καλύτερος κερδίζει. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για την ομάδα μας, παίξαμε πολύ ωραίο βόλεϊ, ειδικά από την προημιτελική σειρά και μετά και ξεπεράσαμε το ταβάνι μας. Βγάλαμε εκτός πολύ μεγάλες ομάδες, φτάσαμε δίκαια στους τελικούς και παλέψαμε με όλες τις δυνάμεις μας. Πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια, το σταφ και το κλαμπ. Θεωρώ ότι δουλέψαμε με γνώμονα το καλό του σωματείου, ευχαριστούμε πολύ για αυτό που ζήσαμε και θεωρώ ότι ο ΖΑΟΝ είναι δίκαια εδώ που είναι».

Γιώτα: «Εμείς έχουμε σηκώσει ένα δικό μας Κύπελλο»

Η αρχηγός του ΖΑΟΝ, Κατερίνα Γιώτα δήλωσε: «Αρχικά θέλω να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, άξιζε πραγματικά να πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Έδειξε σε όλη τη σεζόν πόσο σταθερή ομάδα είναι και το έδειξε στους τελικούς. Εμείς έχουμε σηκώσει ένα δικό μας κύπελλο. Ελπίζω να δυσκολέψαμε τον Παναθηναϊκό και εύχομαι… καλές διακοπές».