Βρανόπουλος: «Δείγμα σεβασμού η κίνηση με Αθηναϊκό, βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον Ερασιτέχνη ο Αλαφούζος»

Ο Δημήτρης Βρανόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στο τμήμα του βόλεϊ γυναικών για το πρωτάθλημα και μίλησε για την κίνηση που έγινε με τον Αθηναϊκό, αλλά και την ενίσχυση από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος έδωσε στην δημοσιότητα μία γραπτή του δήλωση με αφορμή την επιτυχία του βόλεϊ γυναικών και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αφότου έδωσε συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ομάδας, μίλησε για τον κόσμο.

Τόνισε πως εκείνος και η στήριξή του, την οποία και δείχνει παντοιοτρόπως, αποτελεί πηγή ενέργειας για τον ίδιο και τους συνεργάτες του ενώ σημείωσε πως η κίνηση που έκανε η ομάδα στον τελικό με τον Αθηναϊκό ήταν ένα δείγμα του σεβασμού που τρέφει προς εκείνον.

Τέλος, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, που βάζει... βαθιά το χέρι στην τσέπη, παίζοντας καθοριστικό ρόλο να διατηρείται σε υψηλά οικονομικά επίπεδα το μπάτζετ της... μάνας του λόχου και να πρωταγωνιστεί έτσι σε όλα τα σπόρ.

Η δήλωση του Δημήτρη Βρανόπουλου

«Είναι πολύ ιδιαίτερη η στιγμή για εμάς η κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ και αναμφίβολα μας γεμίζει περηφάνια. Ο κόουτς και οι αθλήτριες μας έκαναν κατάθεση ψυχής για αυτό το τρόπαιο ,ωστόσο υπήρξαν και άλλοι αφανείς ήρωες γύρω από την ομάδα για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, είτε ήταν στο παρκέ, στα γραφεία, οπουδήποτε.

Φυσικά η πηγή ενέργειας μας είναι ο κόσμος μας που μας στηρίζει έμπρακτα παντού και με όλους τους τρόπους , θα είναι πάντα το σημείο αναφοράς μας και από αυτόν ξεκινάμε και καταλήγουμε.

Άλλωστε και η πρόσφατη απόφαση να μην κατέβει η ομάδα στον τελικό με τον Αθηναϊκό ήταν ένα δείγμα του σεβασμού που τρέφουμε προς τον κόσμο.

Από κει και πέρα για να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε σίγουρα χρειάζονται και χρήματα στον σημερινό αθλητισμό και έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ της ιστορίας μας. Όπως φέτος, έτσι και τη νέα χρονιά , έχουμε σκοπό να κινηθούμε σε υψηλά οικονομικά επίπεδα και σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κ. Γιάννης Αλαφούζος.

Στέκεται ενεργά και ουσιαστικά στη Μάνα του Λόχου από τότε που ήμουν Αντιπρόεδρος και συνεχίζει να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να είναι ο Σύλλογος Πρωταθλητής σε όλα τα σπορ.

Τον ευχαριστώ για τη σταθερή και έμπρακτη στήριξη του στον Παναθηναϊκό μας».