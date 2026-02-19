Τι δήλωσε η αρχηγός του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα μετά τη νίκη επί του Πανιώνιου στον πρώτο ημιτελικό του Challenge Cup.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα κόντρα στον Πανιώνιο, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο πρόκρισης στον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών.

Το «τριφύλλι» στον πρώτο ιστορικό ελληνικό ημιτελικό απέναντι στον Πανιώνιο, επικράτησε με 3-1 σετ και στον επαναληπτικό την Τετάρτη (25/2) χρειάζεται μίνιμουμ δύο σετ προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον 3ο ευρωπαϊκό τελικό στην ιστορία του τμήματος.

Στο τέλος του αγώνα οι παίκτριες του Παναθηναϊκού γνώρισαν την αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας και στην παρουσία του στάθηκε η αρχηγός του Παναθηναϊκού Πέννυ Ρόγκα, λέγοντας: «Κάθε αθλητής θέλει να το ζει. Θεωρώ ότι άλλες ομάδες μας ζηλεύουν για αυτό, είναι κυριολεκτικά ο έβδομος παίκτης μας, γεμίζουν το γήπεδο και δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα».

Παράλληλα, η λίμπερο του Παναθηναϊκού μιλώντας για τον αγώνα και για τον επαναληπτικό ημιτελικό με τον Πανιώνιο, δήλωσε: «Είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν είναι και τίποτα. Παίζοντας την επόμενη Τετάρτη στο "Βαρίκας" θα πρέπει να λειτουργήσουμε σαν ένα. Ο Πανιώνιος είναι ομάδα υψηλού επιπέδου, θα πάει να τα παίξει όλα για όλα. Και για εμάς είναι do or die και θα πρέπει να προσπαθήσουμε».

