Σε ένα μεγάλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 και έκανε σημαντικό βήμα για πρόκριση στον 3ο τελικό της ιστορίας του.

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι καθώς ήταν ο πρώτος ημιτελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης για το ελληνικό βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 (25-18, 27-29, 25-22, 25-18) του Πανιωνίου και έκανε άλμα πρόκρισης στον τρίτο τελικό της ιστορίας του. Οι «πράσινες» την άλλη Τετάρτη στο «Ανδρέας Βαρίκας» περνάνε με νίκη με οποιαδήποτε διαφορά σετ, αλλά και με ήττα με 3-2. Αν πάλι οι «κυανέρυθρες» επικρατήσουν με 3-0 ή και 3-1 θα έχουμε χρυσό σετ που θα κρίνει τα πάντα.

Ντέρμπι μέχρι το 14-14 και μετά με άνεση το 1-0

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ το οποίο ήταν ντέρμπι μέχρι και το 14-14, καθώς όποια ομάδα προσπαθούσε να ξεφύγει, η άλλη την έφτανε σχετικά άνετα. Στο 14-14 όμως οι «πράσινες» πιέζοντας στο σερβίς έκαναν ένα σερί 5-0 και ουσιαστικά όλα τελείωσαν εκεί. Στο διάστημα αυτό οι φιλοξενούμενες έκαναν εύκολα λάθη για να γίνει σχετικά άνετα αυτό το 25-18 για τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Φοβερές ανατροπές και 1-1 ο Πανιώνιος

Στο δεύτερο σετ είδαμε μια απίστευτη ματσάρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αρχικά ο Πανιώνιος έδειχνε έτοιμος για να κάνει με άνεση μάλιστα το 1-1, καθώς προηγήθηκε με 19-13. Στο σημείο εκείνο όπως ο Παναθηναϊκός με την Ράπτη στο σερβίς έκανε ένα δικό του μαγικό σερί και όχι μόνο ισοφάρισε, αλλά στην συνέχεια έφτασε να προηγηθεί με 24-20. Ενώ όλα έδειχναν πως οι «πράσινες» θα έκαναν και με άνεση το 2-0, οι «κυανέρυθρες» έκαναν δική τους επική ανατροπή και επικρατώντας με 29-27 ισοφάρισαν σε 1-1.

Νέα ματσάρα για το 2-1 για τις «πράσινες»

Μεγάλο παιχνίδι είχαμε και στο τρίτο. Αρχικά ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 3, με τον Παναθηναϊκό όχι μόνο να αντιδρά αλλά να καταφέρνει να προηγηθεί ακόμα και με 6 (21-15 και 22-16). Οι «πράσινες» έκαναν και πάλι ότι στο δεύτερο, προηγήθηκαν με 24-20 και εκεί και πάλι οι φιλοξενούμενες πήγαν να κάνουν νέα μυθική ανατροπή. Αρχικά μείωσαν σε 24-22 και έχοντας κόντρα επίθεση προσπάθησαν να μειώσουν και στον πόντο, αλλά η Μπένετ με δική της επίθεση έκανε το 25-22 δίνοντας προβάδισμα στο «τριφύλλι».

Άνετο 3-1 οι «πράσινες»

Το τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, ήταν και το μοναδικό το οποίο δεν είχε σασπένς. Και δεν είχε γιατί οι «πράσινες» μπήκαν από νωρίς με το μαχαίρι στα δόντια, πήραν μια μεγάλη διαφορά και την κράτησαν σχετικά άνετα. Στο διάστημα αυτό οι φιλοξενούμενες χωρίς να έχουν σε καλή βραδιά την Ραχίμοβα και χωρίς να απειλούν από το κέντρο δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή με το 25-18 να τα δείχνει όλα όσον αφορά την εικόνα του σετ.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να νικήσει με 3-1 τον Πανιώνιο και είναι κοντά στο να βρεθεί για τρίτη φορά στην ιστορία του σε τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το 2000 όταν ηττήθηκε με 3-0 από την Περούτζια στο Κύπελλο Κυπελλούχων και το

Η πρώτη ήταν την περίοδο 1999-2000 όταν με τον Γιάννη Νικολάκη στον πάγκο κατάφερε επικρατώντας στον ημιτελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων της Ένκα Κωνσταντινούπολης να περάσει στον τελικό. Εκεί ηττήθηκε από την Περούτζια με 3-0 και το 2009 όταν ηττήθηκε και πάλι με 3-0 από την Γιέζι στην Ιταλία για το Challenge Cup.