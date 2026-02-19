Νέσιτς: «Τίποτα δεν τελείωσε, να ετοιμαστούμε για τη ρεβάνς»

Ο τεχνικός του Πανιώνιου, Ντράγκαν Νέσιτς ανέφερε πως τίποτα δεν τελείωσε μετά την ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως πρέπει όλοι να ετοιμαστούν για τη ρεβάνς στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε στον πρώτο ημιτελικό του Challenge Cup γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο Μετς. Πλέον για να μπορέσουν οι «κυανέρυθρες» να προκριθούν στον τελικό, θα πρέπει την ερχόμενη Τετάρτη στο «Ανδρέας Βαρίκας» να κερδίσουν με 3-0 ή και 3-1 και να πάρουν το χρυσό σετ.

Μετά τον αγώνα στο Μετς ο τεχνικός της ομάδας της Νέας Σμύρνης, Ντράγκαν Νέσιτς ανέφερε τα εξής: «Ένα παιχνίδι για να αναλύσουμε, να ξεχάσουμε άμεσα και να ετοιμαστούμε για το επόμενο. Τίποτα δεν τελείωσε ήταν ένα καλό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό μπροστά σε πολύ κόσμο, αλλά αυτό θα συμβεί και την επόμενη εβδομάδα».

Νομικού: «Μόνο οι δύο ακραίες κράτησαν το παιχνίδι, πολλά τα λάθη μας»

Από την πλευρά της η κεντρική του Πανιωνίου Μαρία Νομικού ανέφερε: «Βρίσκανε πάντα λύσεις, είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είχαμε αρκετά χαμηλό ποσοστό στην επίθεση. Μόνο οι δυο ακραίες κράτησαν το παιχνίδι. Αρκετές λάθος επιλογές, αρκετά ατομικά λάθη. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι στην έδρας μας που θα είναι πολύ δυνατό. Τίποτα δεν τελείωσε, είναι η έδρα τους, είναι η έδρα μας και εκεί πρέπει να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε».