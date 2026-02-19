Με τον κόσμο τους που γέμισε το κλειστό του Μετς πανηγύρισαν τα κορίτσια του Παναθηναϊκού την μεγάλη νίκη επί του Πανιωνίου που τους φέρνει κοντά στον τελικό του Challenge Cup.

Σε ένα κατάμεστο κλειστό του Μετς, άλλωστε ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει sold out μέσα σε δύο ώρες αφότου κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια, οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-1 του Πανιωνίου και έκαναν σημαντικό βήμα πρόκρισης στον τελικό του Challenge Cup, κάτι που αν καταφέρουν θα είναι ο τρίτος τελικός στην ιστορία τους. Η ομάδα του Αλεσάνστρο Κιαπίνι περνάει με οποιαδήποτε νίκη στη ρεβάνς, αλλά και με ήττα με 3-2. Από την άλλη η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς περνάει αν κερδίσει με 3-0 ή 3-1 και πάρει και το χρυσό σετ.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Μετς οι «πράσινες» ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και στην συνέχεια πήγαν προς τον κόσμο τους για να γιορτάσουν μαζί γνωρίζοντας την αποθέωση. Το Gazzetta ήταν εκεί και με βίντεο σας μεταφέρει τα όσα έγιναν.

Θυμίζουμε πως όποια από τις δύο ελληνικές ομάδες προκριθεί θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού, Βαλεφόλια από την Ιταλία και Καποσβάρι από την Ουγγαρία. Στο πρώτο ματς οι Ιταλίδες είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 3-2 και προκρίνονται με οποιαδήποτε νίκη στην έδρα τους. Οι Ουγγαρέζες για να πάρουν αυτές την πρόκριση στον τελικό θα πρέπει να κερδίσουν με 3-0 ή 3-1, ενώ αν κερδίσουν με 3-2 θα έχουμε χρυσό σετ. Στον τελικό το πρώτο ματς θα γίνει είτε στην Ιταλία, είτε στην Ουγγαρία (αν κάνει την έκπληξη η Καποσβάρι) και η ρεβάνς στην Αθήνα, είτε στο Μετς, είτε στο «Ανδρέας Βαρίκας» αν περάσει Παναθηναϊκός ή Πανιώνιος.