Ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 3-1 του Πανιωνίου με 3-1 έκανε μεγάλο βήμα για πρόκριση στον τελικό. Ο δεύτερος ημιτελικός του Challenge Cup θα διεξαχθεί στο «Ανδρέας Βαρίκας» στις 25/2.

Ο Παναθηναϊκός με τον Πανιώνιο γράφουν ιστορία, καθώς για πρώτη φορά δύο ελληνικές ομάδες στο βόλεϊ γυναικών κοντράρονται σε ημιτελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στο πρώτο ματς στο Μετς, οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-1 και έκαναν σημαντικό βήμα πρόκρισης, καθώς στη ρεβάνς θέλουν νίκη με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ ή και ήττα με 3-2.

Οι «κυανέρυθρες» από την πλευρά τους θέλουν νίκη με 3-0 ή 3-1 για να στείλουν την πρόκριση στο χρυσό σετ. Όσον αφορά τη ρεβάνς θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 19:00 στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Όποια από τις δύο ελληνικές ομάδες προκριθεί θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού, Βαλεφόλια από την Ιταλία και Καποσβάρι από την Ουγγαρία. Στο πρώτο ματς οι Ιταλίδες είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 3-2 και προκρίνονται με οποιαδήποτε νίκη στην έδρα τους. Οι Ουγγαρέζες για να πάρουν αυτές την πρόκριση στον τελικό θα πρέπει να κερδίσουν με 3-0 ή 3-1, ενώ αν κερδίσουν με 3-2 θα έχουμε χρυσό σετ. Στον τελικό το πρώτο ματς θα γίνει είτε στην Ιταλία, είτε στην Ουγγαρία (αν κάνει την έκπληξη η Καποσβάρι) και η ρεβάνς στην Αθήνα, είτε στο Μετς, είτε στο «Ανδρέας Βαρίκας» αν περάσει Παναθηναϊκός ή Πανιώνιος.