Κιαπίνι: «Η ρεβάνς θα είναι διαφορετική, να εμφανιστούμε το ίδιο δυνατοί»
Ο Παναθηναϊκός επικρατώντας του Πανιώνιου με 3-1 σετ, πέτυχε το πρώτο βήμα για να βρεθεί στον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών.
Το «τριφύλλι» στον επαναληπτικό την Τετάρτη (25/2, 19:00) χρειάζεται δύο σετ προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στον 3ο ευρωπαϊκό τελικό στην ιστορία του τμήματος.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι στις δηλώσεις του εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή μας, η ατμόσφαιρα εντυπωσιακή, οι οπαδοί μας μάς υποστήριξαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και μας βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές του».
Παράλληλα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της νίκης, ενώ επέστησε τη συγκέντρωση που θα πρέπει να δείξουν οι παίκτριες στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2), σημειώνοντας: «Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, αλλά μπορεί να μη σημαίνει και τίποτα. Η ρεβάνς θα είναι εντελώς διαφορετική. Θα πανηγυρίσουμε σήμερα το βράδυ, όμως πρέπει να επιστρέψουμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να εμφανιστούμε το ίδιο δυνατοί».
