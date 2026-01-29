Σε ένα κλίμα συγκίνησης λόγω του χαμού των 7 φίλων της ομάδας στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν κόντρα στην Χόροντοκ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Challenge Cup.

Έχοντας κερδίσει με 3-0 μέσα στο Μάριμπορ (εκεί αγωνίζεται η Ουκρανική ομάδα) την Χόροντοκ, ο ΠΑΟΚ ήθελε δύο σετ στο Παλατάκι για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup. Οι Θεσσαλονικείς σε ένα κλίμα πένθους και συγκίνησης λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία που στοίχισε την ζωή σε 7 φίλους της ομάδας, παρότι μπήκαν μουδιασμένα, κάτι λογικό, κατάφεραν να πάρουν αυτά τα σετ και μαζί και το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Μετά τα δύο σετ που χρειαζόντουσαν οι «ασπρόμαυροι» σαφώς επηρεασμένοι από την ανείπωτη τραγωδία ήταν σαν να άδειασαν με τους Ουκρανούς να παίρνουν τη νίκη με 3-2 (21-25, 25-21, 25-21, 23-25, 7-15) αλλά οι Θεσσαλονικείς την πρόκριση όπως αναφέραμε. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Αλστ από το Βέλγιο έχοντας τε ρεβάνς στο Παλατάκι.

Συγκίνηση με κατάθεση στεφάνων στην μνήμη των αετόπουλων

Πριν την έναρξη του αγώνα και αφού τονίζουμε και πάλι οι άνθρωποι της ομάδας είχαν ζητήσει την αναβολή λόγω του δυστυχήματος, αλλά η CEV ήταν αρνητική, οι παίκτες της ομάδας κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των 7 αετόπουλων, ενώ αθλητές όλων των τμημάτων του ΑΣ κατέθεσαν λουλούδια. Μάλιστα την στιγμή που από τα μεγάφωνα ακούστηκαν τα ονόματα των παιδιών που έχασαν τόσο άδοξα την ζωή τους και όλοι φώναζαν «ΠΑΡΩΝ», ελάχιστοι μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Χάθηκε το πρώτο σετ, αλλά μετά όλα πήραν το δρόμο τους

Στα του αγώνα οι Ουκρανοί μπήκαν πιο δυνατά και με τους γηπεδούχους να δείχνουν σαστισμένοι λόγω του κλίματος που υπήρχε, καθώς κανείς μα κανείς δεν είχε όρεξη για κάτι άλλο μετά από μια τέτοια τραγωδία, κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ βάζοντας δύσκολα στους γηπεδούχους.

Στην συνέχεια όμως οι παίκτες του Βαλάντη Μαμάη κατάφεραν να μαζέψουν τα «κομμάτια» τους και παίζοντας και για τα 7 αετόπουλα πήραν τα επόμενα δύο σετ με 25-21 και 25-21 παίρνοντας μαζί και την πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup.