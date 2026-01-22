O ΠΑΟΚ δύο σετ πριν από τα προημιτελικά του Challenge Cup

O ΠΑΟΚ νικώντας την ουκρανική Χόροντοκ με 3-0 στο Μάριμπορ, θέλει δύο σετ στον επαναληπτικό για να περάσει στην προημιτελική φάση του Challenge Cup ανδρών.

Δύο σετ μακριά από τη πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε εκτός έδρας με 3-0 σετ την Χόροντοκ από την Ουκρανία.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Μάριμπορ και ο «Δικέφαλος» έπαιξε όσο χρειάστηκε για να πάρει τη νίκη σε 68 λεπτά.

Ο επαναληπτικός στην Θεσσαλονίκη θα γίνει την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 18:00. Ο ΠΑΟΚ για να πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα θέλει μόλις δύο σετ και εφόσον καταφέρει να προκριθεί στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει είτε την εσθονική Ταρτού ή την Άαλστ από το Βέλγιο. Τον πρώτο λόγο έχουν οι Βέλγοι που νίκησαν στον πρώτο αγώνα με 3-1 σετ στην Εσθονία.

Οι παίκτες του Βαλάντη Μαμάη με εξαίρεση το ξεκίνημα του τρίτου σετ που η Χόροντοκ είχε για λίγο το προβάδισμα είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των Ουκρανών και έφτασαν εύκολα στο τελικό 3-0.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, παρά το αποτέλεσμα. Τα παιδιά ήταν απόλυτα συγκεντρωμένα και πραγματοποίησαν μια πολύ καλή εμφάνιση. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας, γιατί σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση από τους αντιπάλους. Με τη βοήθεια του κόσμου μας, όλοι μαζί θα παλέψουμε για την πρόκριση» δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 12-16, 15-21, 18-25

2ο σετ: 6-8, 14-16, 18-21, 21-25

3ο σετ: 8-6, 13-16, 19-21, 22-25

*Οι πόντοι της Χόροντοκ προήλθαν από 4 άσσους, 31 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 2 άσσους, 33 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 21-25, 22-25) σε 68'

ΧΟΡΟΝΤΟΚ (Ράντοβαν Γκάτσιτς): Ντροζντ 6 (3/6 επ., 3 μπλοκ), Ναλόζνι 7 (5/18 επ., 2 άσσοι, 42% υπ. - 33% άριστες), Στσίτκοφ, Σιντορένκο 1 (1/5 επ.), Σμόλιαρ 5 (2/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ορούβκιν 18 (17/28 επ., 1 άσσος) / Μπόικο (λ, 63% υπ. - 32% άριστες), Σαποβάλ 1 (1/2 επ.), Μιστ΄σενκο, Λούμπαν 2 (2/9 επ., 47% υπ. - 18% άριστες).

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (5/8 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 6 (6/9 επ., 79% υπ. - 36% άριστες), Κόλεφ 10 (3/3 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2/3 επ.), Ερνάντες 12 (10/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 7(7/16 επ., 50% υπ. - 19% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 25% υπ. - 25% άριστες), Τόρες, Μούχλιας.