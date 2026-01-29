Πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Χόροντοκ παίκτες του «δικεφάλου του βορρά» κατέθεσαν στεφάνια στην μνήμη των 7 αετόπουλων και στο άκουσμα των ονομάτων τους όλοι φώναζαν «παρών».

Παρότι ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει την αναβολή του αγώνα με την Χόροντοκ για το Challenge Cup λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι της ομάδας που ταξίδευαν στην Γαλλία για την αναμέτρηση με την Λιόν, η CEV αποφάσισε να γίνει ο αγώνας. Όπως γίνεται αντιληπτό η ατμόσφαιρα στο Παλατάκι ήταν βαριά και δεν υπήρχε η παραμικρή όρεξη να δει κάποιος έναν αγώνα.

Στα μάτριξ ήταν γραμμένο «27/01/26- άπειρο. ΑΘΑΝΑΤΟΙ» και πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση παίκτες της ομάδας βόλεϊ του «δικεφάλου του βορρά» και συγκεκριμένα η αρχική εξάδα μαζί με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, Άλκη Ησαϊάδη κατέθεσαν στεφάνια, ενώ αθλητές όλων των τμημάτων του ΑΣ κατέθεσαν λουλούδια. Η συγκίνηση έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκαν τα ονόματα των 7 αετόπουλων και όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο φώναζαν δυνατά «ΠΑΡΩΝ».

Με το που ξεκίνησε η αναμέτρηση στο πρώτο σερβίς κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής και πραγματικά δεν ακούστηκε ούτε κιχ στο κλειστό της Πυλαίας με όλον τον κόσμο που βρέθηκε εκεί να τιμά και με το παραπάνω τα 7 αετόπουλα.