Η κλεψύδρα αδειάζει για ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ. Ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλεφόλια για τον πρώτο αγώνα των τελικων του Challenge Cup Γυναικών , με στόχο φυσικά το πρώτο βήμα με φόντο το τρόπαιο.

Το μεγάλο ραντεβού του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια πλησιάζει ( Τετάερη 11/3 21:00, Cosmote Sport 7HD) για τον πρώτο τελικό του Challenge Cup απέναντι στη Βαλεφόλια. Οι «πράσινες» του Κιαπίνι ταξίδεψαν στην Ιταλία από τη Δευτέρα (9/3) και έχουν πλέον μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, με στόχο φυσικά να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού της Τετάρτης (18/3, 19:00) που θα γίνει στη Γλυφάδα.

Η ρεβάνς θα γίνει στη Γλυφάδα γιατί οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Μετς, που είναι η φυσική τους έδρα, αφού δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο παιχνίδι κι αυτό δεν γινόταν να αλλάξει. Να θυμίσουμε πως η ιταλική ομάδα δήλωσε ως έδρα για τον τελικό το BPA Palas στο Πέζαρο, ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 10.323 θεατών. Όπως είναι γνωστό, οι Ιταλοί έχουν διαθέσει και ένα μέρος των εισιτηρίων στον Παναθηναϊκό.

Ας θυμηθούμε όμως και πώς οι «πράσινες» έφτασαν σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας τους, φυσικά μέχρι την επόμενη. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από τη φάση των «32» του Challenge Cup και έφτασε αήττητος μέχρι τα ημιτελικά. Στον πρώτο γύρο απέκλεισε την ελβετική Ντούντινγκεν, στους «16» την Μπράγκα από την Πορτογαλία και στα προημιτελικά τον Ερυθρό Αστέρα από τη Σερβία. Υπήρξε και ο ελληνικός «εμφύλιος» με τον Πανιώνιο, με την ομάδα του Κιαπίνι να πετυχαίνει δύο νίκες. Η πρώτη στο κλειστό του Μετς με 3-1 σετ και στον επαναληπτικό στη Νέα Σμύρνη νίκησε με 3-2 σετ.

Στον αντίποδα, η Βαλεφόλια αντιμετώπισε την ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε τον πρώτο αγώνα με 3-1 σετ, ωστόσο στον επαναληπτικό ηττήθηκε με 3-1. Στη φάση των «16» απέκλεισαν τη Φατούμ από την Ουγγαρία και στα προημιτελικά την ισπανική Γκραν Κανάρια. Στους ημιτελικούς αντιμετώπισαν την Καποσβάρι και με δύο νίκες προκρίθηκαν στον τελικό, αφήνοντάς την εκτός συνέχειας.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Παναθηναϊκός φτάνει για τρίτη φορά στην ιστορία του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η πρώτη φορά ήταν τη σεζόν 1999-2000, όταν έφτασε στον τελικό του CEV Cup και ηττήθηκε από την ιταλική Περούτζια με 3-0 σετ. Η δεύτερη ήταν το 2008-2009, όταν στο Final-4 του Challenge Cup έχασε στον τελικό από τη Βίνι Μοντεσκιάβο Γέζι με 3-0 σετ. Στον ημιτελικό είχε αποκλείσει την ισπανική Αλμπαθέτε με 3-0 σετ.