Κιαπίνι: «Να ξεπεράσουμε τους εαυτούς στον τελικό του Challenge Cup»

Στη συνέντευξη Τύπου πριν την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό για το Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών μίλησε ο Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Στην Ιταλία για τον πρώτο τελικό του Challenge Cup βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το παιχνίδι κόντρα στη Βαλεφόλια για το Challenge Cup (11/3, 21:00). Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο προπονητής των πρασίνων, Αλεσάντρο Κιαπίνι, τόνισε ότι οι Πράσινες είναι καλά προετοιμασμένες.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στον τελικό του Challenge Cup και περήφανοι για την ομάδα μας που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Γνωρίζουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα η οποία έχει την ευκαιρία να ανταγωνίζεται πολύ δυνατές ομάδες κάθε βδομάδα στο ιταλικό πρωτάθλημα. Επομένως, είναι καλά προετοιμασμένες και βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί» ανέφερε αρχικά.

Η Πέννυ Ρόγκα, ήταν αυτή που εκπροσώπησε τις παίκτριες και ανέφερε οτι θα δώσουν τα πάντα: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στους τελικούς αυτής της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στους τελικούς αλλά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το τρόπαιο. Έτσι όπως έχω ζήσει τα αποδυτήρια, οι συμπαίκτριες μου είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες αλλά και συγκεντρωμένες στο στόχο μας. Ξέρουμε ότι θα παίξουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που έχει το πλεονέκτημα να παίζει κάθε βδομάδα δυνατά παιχνίδια στο πρωτάθλημα της. Θεωρώ ότι θα δώσουμε το 110% και θα παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο του προπονητή για να καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».