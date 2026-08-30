Μεσογειακοί Αγώνες: Πάλεψε μέχρι τέλους η Εθνική γυναικών και βγήκε 4η!
Η Ελλάδα έδωσε μεγάλη μάχη στον μικρό τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 σετ, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της. Η Σερβία αντέδρασε, έστειλε το παιχνίδι στο τάι μπρέικ και εκεί πήρε τη νίκη με 15-7, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Στο πρώτο σετ με άσσο της Φλιάκου προηγηθήκαμε με 2-0, αλλά η Σερβία απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 9-10. Η Ελλάδα πέρασε ξανά μπροστά με 14-13, για να ανεβάσει την διαφορά η Καθάριου με άσσο (19-17). Η Φακοπουλίδου με τη Ζιώγα πήραν το βάρος των επιθέσεων στο φινάλε του σετ και η πρώτη στην κόντρα διαμόρφωσε το 25-22.
Στο δεύτερο σετ η Σερβία ξεκίνησε με 0-7 και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος για την ισοφάριση σε 1-1 σετ με 16-25.
Στο τρίτο σετ με άσσο της Καθάριου και μπλοκ της Λαμπρούση προηγηθήκαμε με 10-9, όμως η Σερβία απάντησε με σερί 0-5 για το 10-14. Η Ελλάδα μείωσε σε 17-19 με επίθεση της Ζιώγα, όμως οι Σέρβες δεν έχασαν το προβάδισμα για το 1-2 σετ με 20-25.
Στο τέταρτο σετ η Σερβία προηγήθηκε με 10-13, όμως τα μπλοκ της Ζαφειρίου και της Λαμπρούση έβαλαν την Ελλάδα σε θέση οδηγού (15-14). Ζιώγα και Φακοπουλίδου έδωσαν λύσεις στην επίθεση, με την Καθάριου να κερδίζει όλες τις μάχες πάνω στο φιλέ (22-18). Η ίδια με μπλοκ έδωσε έξι σετ μπολ στην Εθνική μας ομάδα (24-18) και στην επόμενη φάση η Ζιώγα τελείωσε την κόντρα επίθεση για το 25-18.
Στο τάι μπρέικ η Εθνική ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 6-7 αλλά σε εκείνο το σημείο η Σερβία ξέφυγε και έκανε το 6-14, για να λήξει το σετ με 7-15.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-15, 21-20, 25-22
2ο σετ: 1-8, 9-16, 13-21, 16-25
3ο σετ: 8-6, 12-16, 18-21, 20-25
4ο σετ: 5-8, 15-16, 21-18, 25-18
5ο σετ: 5-4, 6-10, 6-12, 7-15
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Σερβίας προήλθαν από 6 άσσους, 56 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-2 (25-22, 16-25, 20-25, 25-18, 07-15) σε 121′
ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Μπακοδήμος): Λαμπρούση 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ), Φακοπουλίδου 12 (9/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 32% υπ. – 14% άριστες), Φλιάκου 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζιώγα 23 (20/49 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καθάριου 11 (7/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Νικολογιάννη 8 (8/23 επ., 40% υπ. – 17% άριστες) / Καραμπάση (λ, 46% υπ. – 15% άριστες), Παπαθανασίου, Πήττα, Γκρέκα 1 (1/6 επ.), Ζαφειρίου 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ, 25% υπ. – 17% άριστες).
ΣΕΡΒΙΑ (Μαριάνα Μπόρισιτς): Σάγιτς 7 (4/22 επ., 3 μπλοκ, 29% υπ. – 12% άριστες), Μαλέσεβιτς, Μπούκιλιτς 3 (3/6 επ.), Πέροβιτς, Μιγιάτοβιτς 17 (16/44 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 23% άριστες), Τσίκουτς 19 (12/18 επ., 3 άσσοι, 4 μπλοκ) / Πάκιτς (λ, 38% υπ. – 19% άριστες), Ντέλιτς 8 (4/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μίλιεβιτς Τ. 14 (13/29 επ., 1 μπλοκ), Πούνισιτς, Μίλιεβιτς Μ. 3 (1/6 επ., 2 άσσοι), Τσβέτκοβιτς 2 (2/6 επ., 56% υπ. – 11% άριστες).
ΤΕΛΙΚΟΣ
Κυριακή 30 Αυγούστου 2026
Τελικός, 18.00: Τουρκία – Ιταλία
Μικρός τελικός: Σερβία – Ελλάδα 3-2 (22-25, 25-16, 25-20, 18-25, 15-07)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Σάββατο 29 Αυγούστου 2026
Τουρκία – Σερβία 3-1 (25-16, 23-25, 25-21, 25-22)
Ιταλία – Ελλάδα 3-0 (25-22, 25-14, 25-22)
Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής
Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Βόρεια Μακεδονία – Τουρκία 0-3 (04-25, 16-25, 15-25)
Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (25-27, 21-25, 15-25)
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Αλγερία – Κόσοβο 0-3 (19-25, 10-25, 14-25)
Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Ελλάδα – Αλγερία 3-0 (25-16, 25-11, 25-11)
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Κόσοβο – Βόρεια Μακεδονία 3-1 (30-28, 25-17, 19-25, 25-16)
Αλγερία – Τουρκία 0-3 (07-25, 13-25, 13-25)
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Τουρκία – Κόσοβο 3-0 (25-17, 25-17, 25-18)
Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία (22-25, 25-13, 25-07, 25-17)
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Βόρεια Μακεδονία – Αλγερία 3-1 (25-10, 25-27, 25-14, 25-20)
Τουρκία – Ελλάδα (22-25, 25-17,
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ
Τουρκία 12β. (12-1)
Ελλάδα 9β. (10-4)
Κόσοβο 6β. (6-7)
Βόρεια Μακεδονία 3β. (5-10)
Αλγερία 0β. (1-12)
Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου
Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι
Ιταλία – Βοσνία 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Σερβία – Αίγυπτος 3-0 (25-11, 26-24, 25-14)
Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Σερβία – Βοσνία 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Αίγυπτος – Ιταλία 0-3 (10-25, 15-25, 06-25)
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Ιταλία – Σερβία 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Βοσνία – Αίγυπτος 3-0 (25-22, 25-16, 25-15)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ
Ιταλία 9β. (9-0)
Σερβία 6β. (6-3)
Βοσνία 3β. (3-6)
Αίγυπτος 0β. (0-9)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.