Ένα βήμα μακριά από το μετάλλιο έφτασε η Εθνική γυναικών στο Τάραντο, με τη Σερβία να παίρνει τελικά τη νίκη στο τάι μπρέικ και να αφήνει την ελληνική ομάδα στην τέταρτη θέση.

Η Ελλάδα έδωσε μεγάλη μάχη στον μικρό τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 σετ, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της. Η Σερβία αντέδρασε, έστειλε το παιχνίδι στο τάι μπρέικ και εκεί πήρε τη νίκη με 15-7, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Στο πρώτο σετ με άσσο της Φλιάκου προηγηθήκαμε με 2-0, αλλά η Σερβία απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 9-10. Η Ελλάδα πέρασε ξανά μπροστά με 14-13, για να ανεβάσει την διαφορά η Καθάριου με άσσο (19-17). Η Φακοπουλίδου με τη Ζιώγα πήραν το βάρος των επιθέσεων στο φινάλε του σετ και η πρώτη στην κόντρα διαμόρφωσε το 25-22.

Στο δεύτερο σετ η Σερβία ξεκίνησε με 0-7 και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος για την ισοφάριση σε 1-1 σετ με 16-25.

Στο τρίτο σετ με άσσο της Καθάριου και μπλοκ της Λαμπρούση προηγηθήκαμε με 10-9, όμως η Σερβία απάντησε με σερί 0-5 για το 10-14. Η Ελλάδα μείωσε σε 17-19 με επίθεση της Ζιώγα, όμως οι Σέρβες δεν έχασαν το προβάδισμα για το 1-2 σετ με 20-25.

Στο τέταρτο σετ η Σερβία προηγήθηκε με 10-13, όμως τα μπλοκ της Ζαφειρίου και της Λαμπρούση έβαλαν την Ελλάδα σε θέση οδηγού (15-14). Ζιώγα και Φακοπουλίδου έδωσαν λύσεις στην επίθεση, με την Καθάριου να κερδίζει όλες τις μάχες πάνω στο φιλέ (22-18). Η ίδια με μπλοκ έδωσε έξι σετ μπολ στην Εθνική μας ομάδα (24-18) και στην επόμενη φάση η Ζιώγα τελείωσε την κόντρα επίθεση για το 25-18.

Στο τάι μπρέικ η Εθνική ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 6-7 αλλά σε εκείνο το σημείο η Σερβία ξέφυγε και έκανε το 6-14, για να λήξει το σετ με 7-15.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 21-20, 25-22

2ο σετ: 1-8, 9-16, 13-21, 16-25

3ο σετ: 8-6, 12-16, 18-21, 20-25

4ο σετ: 5-8, 15-16, 21-18, 25-18

5ο σετ: 5-4, 6-10, 6-12, 7-15

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Σερβίας προήλθαν από 6 άσσους, 56 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-22, 16-25, 20-25, 25-18, 07-15) σε 121′

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Μπακοδήμος): Λαμπρούση 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ), Φακοπουλίδου 12 (9/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 32% υπ. – 14% άριστες), Φλιάκου 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζιώγα 23 (20/49 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καθάριου 11 (7/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Νικολογιάννη 8 (8/23 επ., 40% υπ. – 17% άριστες) / Καραμπάση (λ, 46% υπ. – 15% άριστες), Παπαθανασίου, Πήττα, Γκρέκα 1 (1/6 επ.), Ζαφειρίου 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ, 25% υπ. – 17% άριστες).

ΣΕΡΒΙΑ (Μαριάνα Μπόρισιτς): Σάγιτς 7 (4/22 επ., 3 μπλοκ, 29% υπ. – 12% άριστες), Μαλέσεβιτς, Μπούκιλιτς 3 (3/6 επ.), Πέροβιτς, Μιγιάτοβιτς 17 (16/44 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 23% άριστες), Τσίκουτς 19 (12/18 επ., 3 άσσοι, 4 μπλοκ) / Πάκιτς (λ, 38% υπ. – 19% άριστες), Ντέλιτς 8 (4/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μίλιεβιτς Τ. 14 (13/29 επ., 1 μπλοκ), Πούνισιτς, Μίλιεβιτς Μ. 3 (1/6 επ., 2 άσσοι), Τσβέτκοβιτς 2 (2/6 επ., 56% υπ. – 11% άριστες).

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

Τελικός, 18.00: Τουρκία – Ιταλία

Μικρός τελικός: Σερβία – Ελλάδα 3-2 (22-25, 25-16, 25-20, 18-25, 15-07)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Τουρκία – Σερβία 3-1 (25-16, 23-25, 25-21, 25-22)

Ιταλία – Ελλάδα 3-0 (25-22, 25-14, 25-22)

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βόρεια Μακεδονία – Τουρκία 0-3 (04-25, 16-25, 15-25)

Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (25-27, 21-25, 15-25)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Αλγερία – Κόσοβο 0-3 (19-25, 10-25, 14-25)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Ελλάδα – Αλγερία 3-0 (25-16, 25-11, 25-11)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Κόσοβο – Βόρεια Μακεδονία 3-1 (30-28, 25-17, 19-25, 25-16)

Αλγερία – Τουρκία 0-3 (07-25, 13-25, 13-25)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Τουρκία – Κόσοβο 3-0 (25-17, 25-17, 25-18)

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία (22-25, 25-13, 25-07, 25-17)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βόρεια Μακεδονία – Αλγερία 3-1 (25-10, 25-27, 25-14, 25-20)

Τουρκία – Ελλάδα (22-25, 25-17,

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ

Τουρκία 12β. (12-1)

Ελλάδα 9β. (10-4)

Κόσοβο 6β. (6-7)

Βόρεια Μακεδονία 3β. (5-10)

Αλγερία 0β. (1-12)

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

Ιταλία – Βοσνία 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Σερβία – Αίγυπτος 3-0 (25-11, 26-24, 25-14)

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Σερβία – Βοσνία 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Αίγυπτος – Ιταλία 0-3 (10-25, 15-25, 06-25)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Ιταλία – Σερβία 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βοσνία – Αίγυπτος 3-0 (25-22, 25-16, 25-15)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ

Ιταλία 9β. (9-0)

Σερβία 6β. (6-3)

Βοσνία 3β. (3-6)

Αίγυπτος 0β. (0-9)