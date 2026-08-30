Μια μαγική Εθνική από ατσάλι, επικράτησε της Γαλλίας με 3-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ξεπερνώντας και την γκαντεμιά καθώς στο τέλος του δεύτερου σετ τραυματίστηκε η Μπακοδήμου.

Όνειρο ζούμε μην μας ξυπνάνε. Όπως όνειρο ήταν σήμερα η τεράστια Εθνική μας ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, πραγματοποιώντας ΜΑΓΙΚΗ εμφάνιση νίκησε με 3-0 (16-25, 18-25, 20-25) την Γαλλία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερο φορά μετά το 1991 και πρώτη ξεπερν΄λωντας την φάση των νιοκ άουτ.

Κατάθεση ψυχής από όλες τις Ελληνίδες που δεν τα παράτησαν ακόμα και όταν είδαν την Φαίη Μνπακοδήμου να τραυματίζεται στο 16-23 του δεύτερου σετ και να βγαίνει εκτός αγώνα. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου θα περιμένουν τον αγώνα της Κροατίας με την Σερβία για να δει ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος αυτής της ξέφρενης πορείας.

Φοβερή Εθνική έκανε για πλάκα το 1-0

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα μαγικό όπως εξελίχθηκε σετ για την Εθνική μας. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου έχοντας εξαιρετικό σερβίς, απροσπέλαστο μπλοκ και σωστές επιλογές στην επίθεση πήρε από νωρίς μια διαφορά και την κράτησε ως το τέλος παίρνοντας με χαρακτηριστική ευκολία το προβάδισμα με 25-16 μέσα σε 22 λεπτά.

Στο διάστημα αυτό η Γαλλία δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να κοιτάξει την Εθνική μας στα μάτια, καθώς δεν βρήκε αντίδοτο στο ελληνικό σερβίς, ενώ ούτε μπόρεσε να περάσει και το μπλοκ μας χάνοντας το σετ με κατεβασμένα τα χέρια.

Πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε με την ατυχία με Μπακοδήμου να της χτυπάει την πόρτα

Στο δεύτερο σετ είδαμε ένα ντέρμπι στο ξεκίνημα με τις Γαλλίδες να μην αφήνουν τα κορίτσια να πάρουν την διαφορά. Όλα αυτά μέχρι και το 14-15, σημείο στο οποίο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε. Έγινε το 14-20 και όλα τελείωσαν σε ένα σετ που θα ήταν ιδανικό αν δεν υπήρξε ο τραυματισμός της Μπακοδήμου.

Συγκεκριμένα στο 16-23 η Ελληνίδα ακραία σε προσπάθεια για άμυνα πάτησε το πόδι της Τικμανίδου και όπως φάνηκε γύρισε τον αστράγαλο βγαίνοντας υποβασταζόμενη στον πάγκο της ομάδας. Η Ελλάδα έκανε το 2-0 και μάλιστα με το επίσης άνετο 18-25, αλλά όλα τα χαμόγελα πάγωσαν με τη νέα ατυχία αυτής της ομάδας.

Ασταμάτητη Ανθούλη, κρίσιμες επιθέσεις από Αγγελοπούλου και ο θρίαμβος

Στο τρίτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, η Εθνική μπήκε ψυχωμένα έτοιμη να κερδίσει και την γκαντεμιά και προηγήθηκε με 6-12 και 9-15, δείχνοντας έτοιμη για μια τεράστια νίκη. Η Γαλλία από την πλευρά της παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο θέλησε να αντιδράσει και μείωσε στους 3 μπαίνοντας και πάλι στην διεκδίκηση του σετ (12-15).

Και πάλι όμως η Εθνική πάτησε γκάζι και προηγήθηκε με 15-20, με τις Γαλλίδες να μειώνουν στον πόντο. Εκεί μίλησε η Αγγελοπούλου που με δύο συνεχόμενες κρίσιμες επιθέσεις έκανε το 19-22 και στην συνέχεια ανέλαβε δράση η Ανθούλη για να γίνει το 20-25 και την Ελλάδα να πάρει μια τεράστια πρόκριση.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (16-25, 18-25, 20-25)

*Οι πόντοι της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσους, 40 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 6 άσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων

ΓΑΛΛΙΑ (Θέσαρ Ερνάντεθ): Ραταϊρί 9 (9/23 επ., 27% υπ. – 7% άριστες), Σιλβές 5 (5/11 επ.), Ντεπί 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ), Ελουγκά 4 (4/5 επ.), Νταντάρ-Σελόζ, Ροτάρ 4 (4/18 επ., 38% υπ. – 24% άριστες) / Ζελάν (λ., 52% υπ. – 24% άριστες), Τσουΐκ-Μπαρμπέζ 2 (2/2 επ.), Γκιαρντίνο (20% υπ. – 20% άριστες), Κουέτ (0/2 επ.), Εντιαγέ 5 (2/4 επ., 3 άσοι), Φανγκεντού 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ολινγκά-Αντελά 1 (1/3 επ.), Ματί

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 6 (2/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 9 (6/16 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 57% υπ. – 21% άριστες), Τάνη 1 (1/1 επ.), Μπακοδήμου 9 (7/15 επ., 2 άσοι, 30% υπ. – 10% άριστες), Παπαγεωργίου 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 20 (17/26 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ., 43% υπ. – 7% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη (50% υπ. – 17% άριστες), Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ.)