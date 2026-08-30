Ελλάδα – Γαλλία 0-3: Αργυρό στους Μεσογειακούς η Εθνική Ανδρών
Η γαλανόλευκη, ούτε μία ημέρα μετά τον θρίαμβο επί της διοργανώτριας Ιταλίας στον ημιτελικό, δεν κατάφερε να λυγίσει και τους Γάλλους, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.
Παρά την ήττα στον τελικό, η παρουσία της Εθνικής στο Τάραντο είχε θετικό πρόσημο και μία θέση στο βάθρο και πλέον η ελληνική αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα, πριν αναχωρήσει εκ νέου για την Ιταλία. Αυτή τη φορά προορισμός θα είναι η Μόντενα, εκεί όπου η Εθνική θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στο Ευρωβόλεϊ.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-4, 16-14, 17-21, 18-25
2ο σετ: 3-8, 13-16, 17-21, 20-25
3ο σετ: 4-8, 9-16, 13-21, 15-25
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 1 άσσο, 28 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (18-25, 20-25, 15-25) σε 74′
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 2 (2/10 επ.), Πρωτοψάλτης 7 (7/12 επ., 86% υπ. – 71% άριστες), Βουλκίδης 3 (3/5 επ.), Ανδρεόπουλος 2 (1/5 επ., 1 άσσος, 30% υπ. – 30% άριστες), Γαλιώτος 1 (1/1 επ.), Μάρκου 3 (3/7 επ.) / Χανδρινός (λ, 60% υπ. – 30% άριστες), Κασαμπαλής, Χανδρινός 2 (2/6 επ., 67% υπ. – 33% άριστες), Μούχλιας 10 (8/14 επ., 2 μπλοκ), Ράπτης 2 (1/13 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 30% άριστες), Βαϊόπουλος.
ΓΑΛΛΙΑ (Ζοσελέν Τριγιόν): Πικάρ 5 (5/7 επ., 55% υπ. – 18% άριστες), Μινιέμ 9 (5/6 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ντουτουά 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ζιλ 1 (1/3 επ.), Πουζό 18 (15/20 επ., 3 μπλοκ, 46% υπ. – 31% άριστες), Φεράλ 9 (7/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Φελού (λ, 89% υπ. – 22% άριστες), Κανοβά, Ριπέρ 1 (1 άσσος).
Κυριακή 30 Αυγούστου 2026
Τελικός: Γαλλία – Ελλάδα 3-0 (25-18, 25-20, 25-15)
Μικρός τελικός: Τουρκία – Ιταλία 25–19, 24–26, 25–18, 23–25, 15–10
Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 – Ημιτελικοί
Ιταλία – Ελλάδα 2-3 (25-23, 23-25, 29-31, 27-25, 08-15)
Τουρκία – Γαλλία 2-3 (21-25, 25-23, 18-25, 25-23, 10-15)
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