Με απόφαση Ηλιόπουλου εκτελεστικός διευθυντής στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ ο Παντερμαλής!

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ έπειτα από συναντήσεις με τον Αλεξίου και τον Παντερμαλή αποφάσισε ο δεύτερος να γίνει το αφεντικό της Ερασιτεχνικής.

Με επίσημη ενημέρωσή της ενόψει της γενικής συνέλευσης της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε μια σειρά ενεργειών και επαφών του Μάριου Ηλιόπουλου και τελικά την απόφασή του να τοποθετήσει στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή στο σωματείο έναν εκ των στενών του συνεργατών στην ΠΑΕ και μέλος του Δ.Σ. του ποδοσφαιρικού club.

Πιο συγκεκριμένα έπειτα από ραντεβού του ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ με τους Αλέξη Αλεξίου και Νίκο Παντερμαλή και αφού είχαν προηγηθεί και άλλα ραντεβού για την κατάσταση και το πρόβλημα στην Μάνα ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος αποφάσισε να τοποθετήσει το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ Νίκο Παντερμαλή στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η επίσημη ενημέρωση της ΑΕΚ: «Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, είχε αρχικά συνάντηση με τον Πρόεδρο του σωματείου και Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ κ. Αλέξη Αλεξίου και κατόπιν συνάντηση με τον νομικό και μέλος του Δ.Σ της ΠΑΕ κ. Νίκο Παντερμαλή.

Ο κ. Ηλιόπουλος μετά τις δύο ξεχωριστές επαφές, κάλεσε σε κοινή συνάντηση τους κ.κ Αλεξίου και Παντερμαλή. Εκεί ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόφαση του για ενεργοποίηση του κ. Παντερμαλή στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ σε εκτελεστικό ρόλο, από την θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή, που θεσπίζεται από εδώ και στο εξής έχοντας το γενικό πρόσταγμα.

Η κ. Γεωργία Λεμονιά που μέχρι τώρα εκτελούσε καθήκοντα γενικής διευθύντριας, γνωστοποίησε την παραίτηση της, η οποία και έγινε δεκτή.

Ο κ. Παντερμαλής θα βρεθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση του σωματείου, όπου και θα ανακοινωθεί επίσημα η ενεργοποίηση του στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ από την θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή».

Εν κατακλείδι και αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ και επιβεβαιώνεται και από την Ερασιτεχνική ΑΕΚ είναι ότι ο άνθρωπος που πλέον θα ασκεί ουσιαστικά διοίκηση στον σύλλογο θα είναι ο Νίκος Παντερμαλής.