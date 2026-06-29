ΑΕΚ: Την Τρίτη η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής λόγω μη απαρτίας
Οι εξελίξεις στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ τρέχουν. Όπως σας είχαμε ενημερώσει το πρωί μετά από απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου ο Νίκος Παντερμαλής θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή, όπερ σημαίνει πως ουσιαστικά θα είναι το αφεντικό.
Όσον αφορά την Γενική Συνέλευση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αυτή αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας και θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη στο εστιατόριο «Βυζαντινό».
Αναλυτικά η ενημέρωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για την Γενική Συνέλευση έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ ενημερώνει ότι η σημερινή (29/06) Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας.
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 17:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο εστιατόριο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ»».
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