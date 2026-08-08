ΕΟΠΕ: Ευχαρίστησε την Καρέλια και τίμησε τον Κούβελο η Ομοσπονδία

Οι Εθνικές μας ομάδες ετοιμάζονται να αγωνιστούν στους Μεσογειακούς Αγώνες με την ΕΟΠΕ σε μια ωραία εκδήλωση να ευχαριστεί την Ιωάννα Καρέλια για την χορηγία της προκειμένου να γίνει το ταξίδι στην Ιταλία και τίμησε τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο.

Σε μια όμορφη εκδήλωση, ο Γιώργος Καραμπέτσος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης προς την Ιωάννα Καρέλια, καθώς η αρχηγός του Πανιώνιου μέσω της ΕΟΕ κάλυψε όλα τα έξοδα για την αποστολή των Εθνικών ομάδων στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ιταλίας, προσφέροντας χορηγία 100.000 ευρώ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο restaurant-bar Caretta, στη Γλυφάδα, με τη συμμετοχή όλων των αθλητριών και των αθλητών των δύο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, των ομοσπονδιακών προπονητών, των μελών των προπονητικών επιτελείων και της διοίκησης της ΕΟΠΕ.

Το δείπνο αποτέλεσε χορηγία του επιχειρηματία Αθανασίου Αραγιάννη, ο οποίος με την προσφορά του συνέβαλε καθοριστικά στην πραγματοποίηση της ξεχωριστής αυτής βραδιάς.

Ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, προκειμένου να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της προς τη διοίκηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη μεγάλη και αμέριστη υποστήριξή της στις Εθνικές ομάδες βόλεϊ, αλλά και στην Ομοσπονδία γενικότερα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος, ευχαρίστησε προσωπικά τον Ισίδωρο Κούβελο για την πολύτιμη και διαρκή προσφορά του στο ελληνικό βόλεϊ και, ως αναμνηστικό της ξεχωριστής βραδιάς, του πρόσφερε έναν πίνακα με έργο του Αλέκου Φασιανού.

Τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συνόδευαν ο Κωστής Λιαρομμάτης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ, ο Πέτρος Συναδινός, βασικό στέλεχος της ΕΟΕ, καθώς και ο γιος του, Σπύρος.

Από την πλευρά του, ο Ισίδωρος Κούβελος ευχαρίστησε τον Γιώργο Καραμπέτσο και τη διοίκηση της ΕΟΠΕ για την τιμητική πρωτοβουλία και την εξαιρετική φιλοξενία. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την Τζίνα Λαμπρούση και τον Θανάση Πρωτοψάλτη, αλλά και με τους ομοσπονδιακούς προπονητές και τα μέλη των δύο αποστολών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ευχήθηκε καλή επιτυχία στις αθλήτριες και στους αθλητές ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους και ανανέωσε το ραντεβού μαζί τους στην Ιταλία, όπου θα διεξαχθούν οι Μεσογειακοί Αγώνες.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε εξαιρετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.