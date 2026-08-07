Με ήττα ολοκλήρωσε τα φιλικά στην Ιταλία η Εθνική

Η Εθνική ηττήθηκε με 3-0 από την Σουηδία στο τρίτο και τελευταίο της φιλικό στο Ούρμπινο της Ιταλίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έδωσε τρία φιλικά απέναντι σε Σουηδία και Ιταλία κατά την διάρκεια της παραμονής της στην γειτονική χώρα και ο Απόστολος Οικονόμου έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα, λίγο πριν το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η αποστολής της Εθνικής θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα συνεχίσει την προετοιμασία της στο κλειστό της Γλυφάδας και λίγο πριν αναχωρήσει για την Τσεχία και το Ευρωβόλεϊ, θα δώσει το διήμερο 16-17 Αυγούστου δύο φιλικούς αγώνες με την Πορτογαλία.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 17-25, 22-25) σε 76′

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 3 άσσους, 39 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και της Σουηδίας προήλθαν από 5 άσσους, 42 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τικμανίδου 6 (6/15 επ., 42% υπ. – 17% άριστες), Τάνη, Τοντάι 6 (4/6 επ., 2 άσσοι), Παπαγεωργίου 9 (7/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αγγελοπούλου 14 (13/28 επ., 1 μπλοκ, 14% υπ. – 7% άριστες), Ανθούλη 8 (7/18 επ., 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 80% υπ. – 40% άριστες), Αντωνακάκη (λ, 40% υπ. – 20% άριστες), Κλέπκου, Γκιούρδα 2 (2/6 επ.).

ΣΟΥΗΔΙΑ (Λορέντζο Μιτσέλι): Ταμπρόν 9 (7/18 επ., 2 άσσοι, 44% υπ. – 11% άριστες), Άντερσον 6 (3/3 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Χίντγκρεν 7 (4/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Χάακ Ι. 18 (16/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γιούλεβικ 1 (1/3 επ.), Χάακ Α. 11 (10/22 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 42% άριστες) / Μπρινκ (λ, 36% υπ. – 0% άριστες), Ολοφοσόν, Γκούσταφσον, Έντλουντ 1 (1/2 επ.).