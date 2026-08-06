Στις Εθνικές ομάδες βόλεϊ εν' όψει Μεσογειακών ευχήθηκε η ΕΟΕ

Οι Εθνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών ετοιμάζονται για τους Μεσογειακούς Αγώνες με τους ανθρώπους της ΕΟΕ να τους εύχονται καλή επιτυχία.

Δείπνο στις Εθνικές Ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες Taranto 2026 παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, παρουσία και του Προέδρου της ΕΟΠΕ Γιώργου Καραμπέτσου.

O κ. Κούβελος ευχήθηκε στα αγόρια και τα κορίτσια καλή επιτυχία στους Μεσογειακούς και τόνισε ότι είναι σίγουρος για την επιτυχία τους, ενώ πρόσθεσε ότι θα είναι στο πλευρό τους, κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Αρχηγός Αποστολής στο Los Angeles Πέτρος Συναδινός και το μέλος της Ολομέλειας Κωστής Λιαρομμάτης.